Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα απάτη με υποτιθέμενη «έκπτωση 50%» σε δήθεν «κλήσεις της Τροχαίας» επιχειρούν επιτήδειοι, υποστηρίζοντας πως οι στόχοι τους έχουν διαπράξει κάποια παράβαση.

Τα μηνύματα είναι αληθοφανή, καθώς περιλαμβάνουν την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της υποτιθέμενης παράβασης, αριθμό φακέλου, αναφορές σε άρθρα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ακόμη και την ταχύτητα με την οποία φέρεται να πήγαινε το όχημα.

Advertisement

Advertisement

Οι επιτήδειοι προσφέρουν μάλιστα έκπτωση 50% στο δήθεν πρόστιμο, εφόσον αυτό πληρωθεί άμεσα, και παραθέτουν ηλεκτρονικό σύνδεσμο. Στόχος τους είναι να οδηγήσουν τον πολίτη σε πλαστή ιστοσελίδα και να υποκλέψουν στοιχεία τραπεζικών καρτών, κωδικούς e-banking και άλλα προσωπικά δεδομένα.

Όπως εξήγησε στο ΕΡΤnews ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και στέλεχος της Τροχαίας, Νίκος Ρήγας, ένα από τα βασικά στοιχεία που αποκαλύπτουν την απάτη είναι η υποτιθέμενη έκπτωση στο πρόστιμο: «Δεν υπάρχουν εκπτώσεις στα πρόστιμα. Υπήρχαν στον παλαιό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Με τον καινούργιο ΚΟΚ, αλλά και με τον προηγούμενο, το πρόστιμο καταβάλλεται αυτούσιο. Άρα, η αναφορά σε έκπτωση θα πρέπει αμέσως να μας υποψιάσει», τόνισε.

«Δεν υπάρχει περίπτωση η Τροχαία να καλέσει έναν πολίτη να πληρώσει εκείνη τη στιγμή, να επιβεβαιώσει άμεσα τα στοιχεία του ή να του προσφέρει κάποια έκπτωση», ανέφερε επίσης.

Για να διαπιστώσει κάποιος εάν υπάρχει πραγματικά βεβαιωμένη παράβαση, θα πρέπει να συνδέεται ο ίδιος στην προσωπική του Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr ή στο Gov.gr Wallet, χωρίς να ακολουθεί συνδέσμους που έχουν σταλεί με ύποπτα μηνύματα.