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«Με έβρισε… εκείνη την στιγμή θόλωσα… έβγαλα το μαχαίρι από το τσαντάκι και άρχισα να την χτυπάω. Δεν κατάλαβα τι έκανα… ήμουν νευριασμένος» φέρεται να είπε κατά την απολογία του ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, ο 27χρονος οδηγείται στις φυλακές Δομοκού. Φέρεται να είχε επιχειρήσει να παρουσιάσει στις Αρχές διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από τέσσερις αγνώστους. Ωστόσο στη συνέχεια, κατά την προανάκριση παραδέχτηκε τελικά πως την σκότωσε ο ίδιος. Ο δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα του όφειλε περίπου 2.000 ευρώ και ότι μαχαίρωσε την 25χρονη, μετά από έντονο τσακωμό που είχαν. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με τον χωρισμό του ζευγαριού.

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Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε 14 πλήγματα από μαχαίρι και συγκεκριμένα σουγιά. Από αυτά, τα επτά ήταν στην πλάτη και αρκετά εξ αυτών έπληξαν ζωτικά όργανα, όπως πνεύμονες, ήπαρ και σπλήνα και ενώ τα πλέον θανατηφόρα τραύματα ήταν αυτά που δέχτηκε στον λαιμό.

Τραύματα εντοπίστηκαν στα πόδια και αμυντικά τραύματα στα χέρια της άτυχης κοπέλας που φανερώνουν και την προσπάθειά της να αμυνθεί. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, και το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με τον χωρισμό του ζευγαριού, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος φέρεται να μην είχε αποδεχθεί τον τερματισμό της σχέσης.