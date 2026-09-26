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Ο συνήγορος τόνισε ότι ο πελάτης του δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες και πως τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η λήψη φωτογραφίας του τραγουδιού από γιατρούς αφορούσε την επιβεβαίωση ραντεβού για υπνοθεραπεία μετά από ιατρική πράξη.

Γλύκας επισήμανε ότι η εμπλοκή του υπνοθεραπευτή περιορίζεται στη συνάντηση με συνεργάτες του τραγουδιστή όπου αναφέρθηκε το όνομα της ιατρού.

Τέλος, ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι η έντονη δημοσιότητα έχει επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα και την ψυχολογία του εντολέα του.

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Στον Alpha μίλησε το πρωί του Σαββάτου (26.09.2026) ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, Γιάννης Γλύκας, αναφερόμενος στην εμπλοκή του εντολέα του στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και στη δημοσιότητα που έχει λάβει το όνομά του τις τελευταίες ημέρες.

Ο υπνοθεραπευτής προσήλθε αυτοβούλως στις αρχές την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση, μετά την απόφαση για την προφυλάκιση των γιατρών. Όπως διευκρίνισε ο Γιάννης Γλύκας, δεν κλήθηκε από τις αρχές, αλλά πήρε ο ίδιος την απόφαση να καταθέσει.

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Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η δημοσιότητα έχει επηρεάσει σημαντικά τον πελάτη του, ο οποίος, όπως είπε χαρακτηριστικά, «έχει χάσει τον ύπνο του». Παράλληλα, τόνισε ότι ο υπνοθεραπευτής βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης χωρίς να έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε πράξη.

«Τίποτα από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν έχουν μπει στη δικογραφία. Οφείλω να το λέω από εκπομπή σε εκπομπή προσπαθώντας να υπερασπιστώ έναν άνθρωπο που κάποιοι θέλουν να τον κάνουν κατηγορούμενο», ανέφερε.

Σχετικά με το αν ο εντολέας του θα κληθεί εκ νέου να καταθέσει, ο Γιάννης Γλύκας σημείωσε ότι αυτό αποτελεί απόφαση του ανακριτή. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η συνεχής παρουσία των τηλεοπτικών συνεργείων και των δημοσιογράφων έχει επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα του υπνοθεραπευτή.

«Έχει χάσει τον ύπνο του επειδή πήγε και είπε ότι εγώ είμαι ο αποδέκτης της φωτογραφίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από το ιατρείο

Ο Γιάννης Γλύκας αναφέρθηκε και στη φωτογραφία που φέρεται να έστειλε στον υπνοθεραπευτή η 56χρονη γιατρός, στην οποία εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η φωτογραφία εστάλη προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παρουσία του τραγουδιστή στον χώρο και συνδεόταν με το προγραμματισμένο ραντεβού του με τον υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά, μετά την πλασμαφαίρεση.

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«Τη φωτογραφία την έστειλε για να του επιβεβαιώσει ότι είναι εδώ. Το ζευγάρι των γιατρών στέλνει πελάτες σε άλλο χώρο για υπνοθεραπεία στον υπνοθεραπευτή. Δεν φταίει ο αποδέκτης για τον τρόπο ενημέρωσης της αποστολέα. Εκείνος πέφτει για ύπνο και τον περιμένει», δήλωσε.

Τι είπε για το SMS «σε πήρα στον λαιμό μου»

Σε ό,τι αφορά το SMS «σε πήρα στον λαιμό μου», που φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στη 56χρονη γιατρό, ο Γιάννης Γλύκας υποστήριξε ότι, εφόσον το μήνυμα υπάρχει, αφορά τη συνάντηση της Δευτέρας.

Όπως εξήγησε, κατά τη συγκεκριμένη συνάντηση υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία και στη συνέχεια ο υπνοθεραπευτής συναντήθηκε με δύο φίλους, γνωστούς και επαγγελματικούς συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία και του ίδιου του τραγουδιστή. Τότε, σύμφωνα με τον δικηγόρο, τέθηκε στο τραπέζι το όνομα της 56χρονης γιατρού.

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«Αυτή ήταν η δική του εμπλοκή, καμία άλλη», τόνισε.

Το επαγγελματικό υπόβαθρο του υπνοθεραπευτή

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε, τέλος, και στις σπουδές και την επαγγελματική πορεία του εντολέα του. Όπως είπε, έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και προηγουμένως στην Οκλαχόμα, ενώ είναι πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η υπνοθεραπεία διδάσκεται και σε πανεπιστημιακό επίπεδο, παραπέμποντας σε σχετικό μάθημα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

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