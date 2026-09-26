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Ο διπλωμάτης καριέρας υπηρέτησε σε πολλές διεθνείς θέσεις, ενώ η επαφή του με την Ελλάδα ξεκίνησε το 2003 κατά την πρακτική του άσκηση.

Κασσιανίδης έθεσε ως βασική του αποστολή την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Αθήνας και Παρισιού.

Ο νέος πρέσβης επέδωσε ήδη τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εξέφρασε την ανυπομονησία του να γνωρίσει τη χώρα.

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Με φόντο την Ακρόπολη, άψογα ελληνικά και μουσική υπόκρουση το «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη, ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα, Νικόλας Κασσιανίδης, επέλεξε έναν ιδιαίτερα ελληνικό τρόπο για να συστηθεί και να στείλει το πρώτο του μήνυμα από την Αθήνα.

Γεννημένος στο Μονπελιέ από Γαλλίδα μητέρα και Γαλλοκύπριο πατέρα, ο Νικόλας Κασσιανίδης είναι διπλωμάτης καριέρας, έχοντας υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις και ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Ηνωμένα Έθνη.

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Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο νέος πρέσβης αναφέρεται στη μέχρι σήμερα διπλωματική του διαδρομή, αποκαλύπτοντας πως η σχέση του με την Ελλάδα ξεκίνησε πριν από 23 χρόνια.

«Μέχρι σήμερα εργάστηκα στην Ιερουσαλήμ, στη Μαδρίτη, στο Κάιρο, στη Νέα Υόρκη και στο Ραμπάτ, υπηρετώντας την πολιτική και πολιτιστική διπλωματία της Γαλλίας», αναφέρει, ενώ στη συνέχεια αποκαλύπτει:

«Μάλιστα, η πορεία μου ξεκίνησε από εδώ, μιας και το 2003 έκανα την πρακτική μου άσκηση στην Αθήνα. Η Ελλάδα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Είναι τεράστια τιμή να εκπροσωπώ τη Γαλλία εδώ».

Ο κ. Κασσιανίδης μιλά στη συνέχεια για τη νέα του αποστολή και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας, υπογραμμίζοντας το εύρος της συνεργασίας των δύο χωρών.

«Σήμερα, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου, αυτό που εντυπωσιάζει είναι το εύρος της συνεργασίας μας. Μιας ενισχυμένης στρατηγικής σχέσης σε όλους τους τομείς, με κοινό στόχο την ευρωπαϊκή κυριαρχία», σημειώνει.

Όπως εξηγεί, βασική αποστολή του είναι η περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης Αθήνας και Παρισιού σε κάθε επίπεδο.

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«Η αποστολή που μου ανατέθηκε είναι σαφής: η υλοποίηση και η ενίσχυση σε κάθε πεδίο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που ενώνει τις δύο χώρες. Η σχέση μας είναι ιστορική και μακροχρόνια, αλλά ταυτόχρονα στρέφει το βλέμμα της στο μέλλον. Ένα μέλλον που θα χτίσουμε μαζί», αναφέρει.

Απευθυνόμενος στους Έλληνες, ο νέος πρέσβης εκφράζει την ανυπομονησία του να γνωρίσει καλύτερα τη χώρα και τους ανθρώπους της.

«Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αγαπητές Ελληνίδες και αγαπητοί Έλληνες, ανυπομονώ να σας συναντήσω στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη τη χώρα».

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Το μήνυμα ολοκληρώνεται με μια ιδιαίτερα ελληνική πινελιά. Στον κήπο, ο Νικόλας Κασσιανίδης σηκώνει το ποτήρι με τον φραπέ του και, λέγοντας «À bientôt!» («Τα λέμε σύντομα»), προσκαλεί ουσιαστικά τους Έλληνες σε έναν καφέ.

Ο νέος πρέσβης της Γαλλίας έφτασε στην Αθήνα στις αρχές Σεπτεμβρίου και πριν από λίγες ημέρες επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Έχετε μήνυμα από τον νέο Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, Νικόλα Κασσιανίδη. Και στα ελληνικά ! ⤵️ 🇫🇷🇬🇷 @NKassianides



Vous avez un message du nouvel Ambassadeur de France en Grèce ! ⤵️ 🇫🇷🇬🇷 pic.twitter.com/SfuUGYS3mK Advertisement September 25, 2026