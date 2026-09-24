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Οι διαπραγματεύσεις παρουσιάζουν εμπλοκή λόγω οικονομικών διαφορών που σχετίζονται με τις περικοπές των ιδιωτικών σταθμών για τη φετινή χρονιά.

Στο παρελθόν πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με τον σταθμό OPEN, οι οποίες όμως δεν οδήγησαν σε κάποια τελική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Παρά τις τρέχουσες δυσκολίες, οι εμπλεκόμενες πηγές εκφράζουν αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας και την πρεμιέρα των εκπομπών τον ερχόμενο Νοέμβριο.

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Ακόμα δεν έχει βγει λευκός καπνός από τις σκληρές διαπραγματεύσεις που κάνει εδώ και αρκετό καιρό ο Αντώνης Κανάκης με το κανάλι του Αμαρουσίου. Μέχρι και αυτή τη στιγμή, όπως μαρτυρούν στη HuffPost πηγές από τον ΑΝΤ1, η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα» δεν έχει ανανεώσει το σύμβολαιό της με τον σταθμό, ενώ ο ίδιος ο παρουσιαστής και παραγωγός δεν έχει κρύψει τα παράπονά του.

Μάλιστα, όπως είχε γίνει γνωστό από τη HuffPost, στα τέλη της άνοιξης ο Αντώνης Κανάκης είχε κάνει και συζητήσεις με τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN που δεν είχαν προχωρήσει. Στη συνέχεια ο ΑΝΤ1 φαίνεται πως μπήκε ξανά πιο δυναμικά στη διεκδίκηση, αλλά τελικά οι συζητήσεις φαίνεται πως «κόλλησαν» ξανά στο οικονομικό σκέλος, στο πλαίσιο των περικοπών που έχουν κάνει όλοι σχεδόν οι ιδιωτικοί σταθμοί για τη φετινή χρονιά.

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Αν και κάποια στιγμή είχε γίνει γνωστό ότι οι δύο πλευρές είχαν φτάσει πολύ κοντά στη συμφωνία, φαίνεται πως προέκυψε πάλι εμπλοκή στις συζητήσεις με αποτέλεσμα ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του να βρίσκονται προς το παρόν χωρίς τηλεοπτική στέγη. Οι ίδιες πηγές πάντως αισιοδοξούν πώς θα υπάρξει συμφωνία στο τέλος και οι τρεις εκπομπές του Αντώνη Κανάκη (Ράδιο Αρβύλα, Boomers, Βινύλιο) θα κάνουν κανονικά πρεμιέρα τον Νοέμβριο.

Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς πως σε μία προεκλογική σεζόν με πολύ έντονο πολιτικό παρασκήνιο και οι αιχμηρές παρεμβάσεις του Αντώνη Κανάκη θα είχαν ακόμα πιο βαρύνουσα σημασία.

Αντώνης Κανάκης: Πώς είχε αποχαιρετήσει το κοινό τον Απρίλιο

«Εισπράξαμε ωκεανό χυδαιότητας» είχε πει την 1η Απριλίου ο Αντώνης Κανάκης στην τελευταία εκπομπή της 19ης σεζόν του «Ράδιο Αρβύλα» καθώς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είχαν υπάρξει αρκετές πολιτικές παρεμβάσεις εναντίον τους τους ειδικά τα τελευταία χρόνια. «Φαντάζεστε τι γίνεται με το “Ράδιο Αρβύλα παρασκηνιακά» αρκέστηκε να πει καθώς ευχαριστούσε τα στελέχη του ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια είχαν βρεθεί απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις.

Ο Αντώνης Κανάκης δεν είχε κρύψει μάλίστα ότι ένιωθε «ανακούφιση» που θα έμενε για ένα διάστημα εκτός τηλεόρασης, χωρίς όμως να προσδιορίζει πότε θα επέστρεφε.