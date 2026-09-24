Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μόλις 8,3% στο δυναμικό κοινό έκανε μέσο όρο η Ζήνα Κουτσελίνη το πρωί της Τετάρτης, πέφτοντας μέχρι το 4,4% σε τέταρτο, αν και την τελευταία ώρα η πρωινή εκπομπή του STAR πέρασε μπροστά από τον ανταγωνισμό, αγγίζοντας το 15,1%.

Ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» βρέθηκε ακόμα πιο χαμηλά στο σύνολο κοινού με 6,6%, με τους «Αταίριαστους» να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό τηλεθεατών στη ζώνη (19,4%).

Advertisement

Advertisement

Την πρωτιά πήρε η Κατερίνα Καινούργιου με 15,8%, παίρνοντας ίσως το υψηλότερο lead in που έχει πάρει ποτέ από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή (24,3%), ενώ στη δεύτερη θέση ο Γιώργος Λιάγκας ήρθε ισόπαλος με τη Σίσσυ Χρηστίδου (11,6%).

Στη βραδινή ζώνη ο ALPHA είχε άλλη μια σαρωτική νίκη, αφού οι «Φόνοι στο καμπαναριό» έκαναν πρεμιέρα με 22,8% και το «Ριφιφί» έκανε μέσο όρο 30,2% στο δυναμικό κοινό.

Απογοητευτικό το αποτέλεσμα στους πίνακες τηλεθέασης για το πρώτο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1 «Κρίνο και αγκάθι» με 8,2% (11,4% στο σύνολο), που βρέθηκε πιο χαμηλά από το First Dates του STAR (10,7%).

Αναστασία Παντούση, Γιώργος Γεροντιδάκης (Κρίνο και Αγκάθι).

Αξιοπρεπής επίδοση για το «Κάμπινγκ» του MEGA (14,1%), κάτω από τη βάση έπεσαν τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» (9,8%).

Για άλλη μια φορά, οι «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ πέρασαν μπροστά από τις σειρές του MEGA και του ΑΝΤ1 στο σύνολο κοινού, με 13,7%

Στις εκπλήξεις της Τετάρτης, η άνοδος του «Καλημέρα Ελλάδα» (11,9%) στο δυναμικό κοινό, ενώ στα κεντρικά δελτία ειδήσεων ο Αντώνης Σρόιτερ πήρε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με 15,4%.