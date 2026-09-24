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Η εκπομπή θα περιλαμβάνει επιθεωρησιακά σκετς, καυστικό σχολιασμό της επικαιρότητας και δημιουργικές μεταμορφώσεις με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής, ο Λάκης Λαζόπουλος θα υποδεχθεί την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία θα πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση στο πλατό.

Στο πρόγραμμα παραμένουν οι βόλτες στις λαϊκές αγορές και τα μουσικά διαλείμματα με σημαντικούς καλλιτέχνες του ελληνικού πενταγράμμου.

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Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στο MEGA για τρίτη σεζόν με «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 21:00/

Ο ταλαντούχος δημιουργός επανέρχεται στη σκηνή της θρυλικής σατιρικής εκπομπής και κινείται σταθερά σε έναν δρόμο ανάμεσα στο χιούμορ και την κριτική σκέψη. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» θα γίνει για μία ακόμη τηλεοπτική σεζόν το θερμόμετρο της κοινωνίας και ένα δίωρο διαφυγής στη διασκέδαση, τη μουσική και τον καυστικό σχολιασμό.

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Το «Τσαντίρι» σηκώνει την αυλαία με όλα εκείνα τα στοιχεία που το έχουν καταστήσει σημείο αναφοράς στην ελληνική τηλεόραση. Τα επιθεωρησιακά σκετς, από τη χαρισματική πένα του Λάκη Λαζόπουλου, όπως ζωντανεύουν επί σκηνής από τον ίδιο και τους ηθοποιούς που τον συντροφεύουν όλα αυτά τα χρόνια στην εκπομπή, θα συνεχίσουν να καυτηριάζουν με χιούμορ την επικαιρότητα.

Από το ανανεωμένο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» δεν θα λείπει, φυσικά, ούτε το καθιερωμένο μουσικό διάλειμμα. Σε κάθε εκπομπή, ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχεται μία προσωπικότητα του ελληνικού πενταγράμμου, μετατρέποντας τη σκηνή σε μια αυθόρμητη συναυλία.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Λαζόπουλος- Ζουγανέλη: Πρώτη φορά μαζί στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, τη φετινή σεζόν θα εγκαινιάσει μουσικά η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, στην πρώτη της εμφάνιση στο «Αλ Τσαντίρι», μια συνάντηση που ήθελε πολύ ο Λάκης Λαζόπουλος να γίνει εδώ και πολύ καιρό αλλά δεν τα είχαν καταφέρει μέχρι σήμερα.

Ο Λάκης Λαζόπουλος το 2011 με τον Πάνο Μουζουράκη, την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, τον Σταμάτη Κραουνάκη, και την Νατάσσα Μποφίλιου.

Ο Λάκης Λαζόπουλος εξάλλου γνωρίζει την Ελεωνόρα Ζουγανέλη από τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα και την έχει απολαύσει αρκετές φορές στις ζωντανές της εμφανίσεις, ενώ εκείνη πριν από λίγα χρόνια τον είχε καλέσει στο podcast της.

Και αυτή τη σεζόν ο Λάκης Λαζόπουλος και οι συνεργάτες του ετοιμάζουν ήδη αμέτρητα βίντεο, αναρίθμητες μεταμορφώσεις με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και βόλτες στις λαϊκές αγορές, εκεί όπου λαμβάνεται η πραγματική σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης, καθώς αποτελούν σταθερές της σατιρικής εκπομπής του MEGA και τη νέα σεζόν.