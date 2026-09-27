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Η έρευνα εστιάζει στην απουσία της ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για μέθη, καθώς και στην τύχη ενός δεύτερου φλεβοκαθετήρα που τοποθετήθηκε στον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο ανακριτής διέταξε την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων για την ανάκτηση επικοινωνιών, προκειμένου να διασταυρωθούν οι καταθέσεις με τα πραγματικά γεγονότα.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου και θα διαλευκάνουν την υπόθεση.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον κάθε λεπτομέρεια από όσα συνέβησαν πριν και μετά τον θάνατό του.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται φωτογραφικά ντοκουμέντα από το εσωτερικό του ιατρείου, τα οποία, σύμφωνα με το Star, καταγράφηκαν λίγες ώρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Στις εικόνες φαίνονται στα ράφια αναλώσιμα υλικά, μεταξύ άλλων μπουκαλάκια με φυσιολογικό ορό, γάζες και φλεβοκαθετήρες.

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Η αυτοψία στον χώρο πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα από την επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, είχε προηγηθεί καθαρισμός του ιατρείου μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Για τον καθαρισμό του χώρου έχουν μιλήσει και υπάλληλοι του ιατρείου.

Το στοιχείο αυτό έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα στην έρευνα, καθώς η νοσηλεύτρια έχει καταθέσει στις ανακριτικές Αρχές ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη από τη γιατρό. Η ουσία που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε, ωστόσο, δεν εντοπίστηκε κατά την αυτοψία, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστη η τύχη ενός δεύτερου φλεβοκαθετήρα που είχε τοποθετηθεί στον τραγουδιστή. Αρχικά, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι δεν πρόλαβε να τον τοποθετήσει. Στη συνέχεια, ωστόσο, φέρεται να αναθεώρησε την κατάθεσή της και να παραδέχθηκε ότι η θεραπεία είχε ξεκινήσει.

Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη πόσα ακριβώς άτομα βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε. Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται και οι επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατό του, προκειμένου να διασταυρωθούν οι καταθέσεις με τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Από αυτά αναμένεται να προκύψουν στοιχεία σχετικά με τα αίτια του θανάτου, αλλά και να εξεταστεί εάν είχε χορηγηθεί κάποια ουσία για μέθη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελεί και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων, έπειτα από σχετική εντολή του 32ου ανακριτή. Οι Αρχές αναμένεται να αναζητήσουν κλήσεις, μηνύματα και άλλα διαθέσιμα δεδομένα, ενώ ανάλογα με τα τεχνικά στοιχεία που μπορούν να ανακτηθούν, στο μικροσκόπιο μπορούν να μπουν ακόμη και διαγραμμένες επικοινωνίες.

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Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου έχει αναφέρει ότι από την άρση του απορρήτου μπορούν να προκύψουν στοιχεία για τις επικοινωνίες, μεταξύ άλλων σχετικά με μηνύματα που έχουν διαγραφεί, είτε από εφαρμογές επικοινωνίας είτε μέσω της απλής διαδικασίας αποστολής μηνυμάτων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται έτσι και οι επικοινωνίες που έγιναν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν με ακρίβεια το χρονικό των γεγονότων.

«Θα δώσει ποιος τηλεφώνησε, σε ποιον τηλεφώνησε, τη διάρκεια κλήσης και άλλα στοιχεία, τις κεραίες και θα μας δώσει έναν σημαντικό αριθμό πληροφοριών», ανέφερε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη.

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Τα νέα ευρήματα, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία για την πορεία της έρευνας σχετικά με όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.