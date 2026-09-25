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Στην πασαρέλα περπάτησαν επίσης διεθνούς φήμης μοντέλα, ενώ την εκδήλωση παρακολούθησαν από την πρώτη σειρά σημαντικές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού και επιχειρηματικού χώρου.

Η Ολυμπία Ντε Γκρες διατηρεί επαγγελματική συνεργασία με την πλατφόρμα Moda Operandi και έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν συνεργασίες με άλλους αναγνωρισμένους οίκους μόδας.

Ο σχεδιαστής του οίκου περιέγραψε τη νέα συλλογή ως μια προσπάθεια ενσωμάτωσης του πνεύματος του Gucci, συνδυάζοντας την αριστοκρατία με την ποπ κουλτούρα.

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Συνεχίζει την «επέλασή» της στη βιομηχανία της μόδας η Ολυμπία Ντε Γκρες. Το μεσημέρι της Παρασκευής, η 30χρονη κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ περπάτησε στην επίδειξη του εμβληματικού οίκου Gucci που διοργανώθηκε στη Via Bartolomeo Colleoni στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας του Μιλάνου.

Εκτός από την Ολυμπία, στην πασαρέλα περπάτησαν μερικά από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα του πλανήτη, όπως η Ρόζι Χάντιγκτον Γουάτλι και η Κάντις Σουάνοπλ, ενώ στην πρώτη σειρά βρέθηκαν η σιδηρά κυρία της Vouge, Άννα Γουίντορ, η Donatella Versace, η σύζυγος του Ρονάλντο, Γεοργίνα, η ηθοποιός Ναόμι Γουότς και ο καναδός ποπ σταρ, Σον Μέντες.

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Το βίντεο που ανέβασε στο Instagram της η Μαρί Σαντάλ για την κόρη της Ολυμπία.

Η Ολυμπία Ντε Γκρες που έχει συμβόλαιο συνεργασίας με τον διαδικτυακό κολοσσό Moda Operandi, έχει κάνει στο παρελθόν συνεργασίες με άλλους διάσημους οίκους, όπως η Louis Vuitton ενώ πιο πρόσφατα συνεργάστηκε με τον οίκο Montblanc.

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Η επίδειξη «The Store Show» θα είναι η πρώτη συλλογή στην οποία παρουσιάζω το ολοκληρωμένο προσωπικό μου όραμα για το brand, βασισμένο σε όλα όσα έχω μάθει από τότε που έφτασα. Ο πρώτος μου χρόνος στον Gucci αφιερώθηκε στην κατανόηση και διατύπωση του τι πρεσβεύει ο Gucci.

Το διάσημο τρανς μοντέλο, Άλεξ Κονσάνι.

Tο συμπέρασμα της έρευνάς μου είναι ότι ο Gucci βασίζεται στην επιθυμία να ανήκει κανείς σε έναν πιο λαμπερό κόσμο και στην τόλμη να ξαναπλάσει αυτόν τον κόσμο σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Ο Gucci αφορά την πολυτέλεια που θέλει να φαίνεται. Αφορά την ένταση μεταξύ ευπρέπειας και αισθησιασμού. Ο Οίκος ξεκινά με την εξευγενισμένη αστική ευπρέπεια, αλλά οι πιο αξιομνημόνευτες περίοδοι του εισάγουν τον εκκεντρισμό, τον κίνδυνο ή τη σεξουαλική έφεση σε αυτόν τον ευυπόληπτο κόσμο.

Η Κάντις Σουάνοπλ.

Η ιστορία του Gucci μεταφέρεται από προσωπικότητες, ταυτότητες και τρόπους ζωής, όχι καθαρά από σχεδιαστικούς κώδικες. Ο Gucci κινείται με άνεση ανάμεσα στην αριστοκρατία και την ποπ κουλτούρα, τη Φλωρεντία και το Χόλιγουντ, την καλή και την κακή αισθητική (όπως κι αν ορίζεται αυτή), την κληρονομίδα και τη μαζική επιθυμία, την αίσθηση του ανήκειν και την επανάσταση, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο. Αφομοιώνει το παρόν και εξελίσσεται, αλλά χωρίς να χάνει κανέναν από τους αναγνωρίσιμους κώδικές του.

Η Ρόζι Χάντιγκτον Γουάτλι.

Η ιδέα του Gucci γεννήθηκε στο ξενοδοχείο The Savoy στο Λονδίνο – έναν τόπο συνάντησης για αριστοκράτες, καλλιτέχνες, δημιουργικούς ανθρώπους και ανθρώπους από εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Θέλω ο Gucci να ενσαρκώνει αυτό το ίδιο πνεύμα σήμερα: έναν τόπο όπου όσοι μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχουν τίποτα κοινό μπορούν να συναντηθούν, να συνδεθούν και να εμπνεύσουν ο ένας τον άλλον. Επειδή ο Gucci είναι ένας χώρος δυνατότητας, ένα μέρος όπου ο καθένας μπορεί να γίνει όποιος επιλέξει να είναι.