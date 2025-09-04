Μια σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που συνδέεται με την οικογένεια Gucci απέκτησε νέα τροπή την Τρίτη.

Η 40χρονη Αλεξάνδρα Γκούτσι Ζαρίνι, δισέγγονη του ιδρυτή της διάσημης ιταλικής εταιρείας, κατήγγειλε τον πατριό της, Τζόζεφ Ράφαλο, για εκμετάλλευση και κακοποίηση από την παιδική της ηλικία μέχρι την πρώιμη ενηλικίωσή της. Η Ζαρίνι, η οποία εργάζεται επίσης ως σχεδιάστρια μόδας, ισχυρίζεται ότι η κακοποίηση ξεκίνησε όταν ήταν μόλις έξι ετών.

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα είχε στρέψει τις νομικές της ενέργειες και κατά της μητέρας της, Πατρίτσια Γκούτσι, κατηγορώντας την για αμέλεια, καθώς φέρεται ότι δεν εμπόδισε την κακοποίηση. Ωστόσο, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, η αγωγή κατά της μητέρας της αποσύρθηκε.

Η δικηγόρος Τζούλι Γκερτσίκ, από το δικηγορικό γραφείο Glaser Weil, ανέγνωσε δήλωση που συντάχθηκε από κοινού μεταξύ μητέρας και κόρης: «Αποφασίσαμε να τερματίσουμε την αγωγή και να συνεχίσουμε με τις ζωές μας, ευχόμενες η μία στην άλλη ειρήνη και χαρά».

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο δικαστής Μάικλ Σμόλ ενημέρωσε το δικαστήριο και τους περίπου 100 πιθανούς ενόρκους ότι η Πατρίτσια Γκούτσι δεν συμμετέχει πλέον στην υπόθεση, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να γίνουν εικασίες για τους λόγους αυτής της απόσυρσης. Η δίκη συνεχίζεται αποκλειστικά κατά του Τζόζεφ Ράφαλο.

Στο παρελθόν, η Πατρίτσια είχε αρνηθεί κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί της κόρης της είχαν στόχο να εκβιάσουν την οικογένεια. Παράλληλα, η μητέρα της, Μπρούνα Παλόμπο, είχε κατηγορηθεί ότι κάλυπτε τις πράξεις του Ράφαλο, αλλά το όνομά της αφαιρέθηκε από την υπόθεση.

Η υπόθεση περιλαμβάνει και άλλα μέλη της οικογένειας, με την αδελφή της Αλεξάνδρας, Βικτόρια Γκούτσι-Λόσιο, να έχει δημόσια δηλώσει ότι υπέστη και η ίδια κακοποίηση από τον ίδιο άνδρα.

Η οικογένεια Γκούτσι, γνωστή για την ιστορία της στον χώρο της μόδας, δεν σχετίζεται πλέον με την εταιρεία από το 1993. Ο παππούς της Αλεξάνδρας ήταν ο Άλντο Γκούτσι, γιος του ιδρυτή Γκουτσίο Γκούτσι, ο οποίος ίδρυσε το ομώνυμο brand στη Φλωρεντία το 1921.

Πηγή: Daily Mail