Ένα ερωτικό τρίγωνο εκρήγνυται μέσα από ένα δείπνο με απρόβλεπτο μενού. Ένας άντρας αφήνει τη σύζυγό του για μια νεότερη γυναίκα. Όταν όμως διαπιστώνει ότι η μαγειρική της δεν ικανοποιεί ούτε το στομάχι ούτε την ψυχή του, επιστρέφει στην πρώην – και εκείνη του προτείνει ένα τελευταίο δείπνο. Τι σερβίρει όμως μια απατημένη γυναίκα σε έναν άπιστο σύζυγο;

«Η Γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της» της Debbie Isitt, η γνωστή μαύρη κωμωδία σε μετάφραση και σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, με τους Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτη Μαλκότση

και Έλενα Χαραλαμπούδη, μετά τον πρώτο κύκλο παραστάσεων στη Θεσσαλονίκη, έρχεται στην Αθήνα, στο Θέατρο Βεάκη, από τις 16 Ιανουαρίου.

Advertisement

Advertisement

Το έργο γράφτηκε το 1991 και έκανε την πρεμιέρα στο Arts Centre του Λονδίνου, αφήνοντας από τότε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο διεθνές θεατρικό ρεπερτόριο. Από την πρώτη παρουσίασή του μέχρι και σήμερα, το έργο ανεβαίνει συνεχώς σε όλο τον κόσμο.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Ο Κεν εγκαταλείπει τη γυναίκα του Χίλαρι ύστερα από 20 χρόνια γάμου, για χάρη της νεαρής και εκρηκτικής Λόρα. Όταν όμως διαπιστώνει πως η νέα του ζωή δεν περιλαμβάνει ούτε σπιτικό φαγητό, ούτε συναισθηματική ασφάλεια, αρχίζει να νοσταλγεί τη Χίλαρι. Εκείνη, φαινομενικά συγκαταβατική, τους προσκαλεί σε δείπνο… Μόνο που αυτό που θα σερβιριστεί στο τραπέζι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι μια καλά μαγειρεμένη πράξη εκδίκησης.

Τη σκηνογραφία της παράστασης υπογράφει ο Γιώργος Γαβαλάς, τα κοστούμια σχεδιάζει η Νινέτα Ζαχαροπούλου, ενώ τους φωτισμούς αναλαμβάνει ο Νίκος Βλασόπουλος.

Info

Παραστάσεις

Advertisement

Παρασκευή στις 21:00

Σάββατο στις 18:00 & στις 21:00

Κυριακή στις 18:00 & στις 21:00

Advertisement