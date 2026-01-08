Δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας «The Testament of Ann Lee», με πρωταγωνίστρια την Αμάντα Σέιφριντ. Μετά την πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας και μία περιορισμένη προβολή τα Χριστούγεννα στις ΗΠΑ, η ταινία ξεκινά την ευρεία κυκλοφορία της στις αίθουσες.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Νορβηγίδα Μόνα Φάστβολντ, η οποία έγραψε το σενάριο μαζί με τον σύντροφό της και συχνό συνεργάτη της, Μπρέιντι Κόρμπετ, που είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

Advertisement

Advertisement

Η αφήγηση ακολουθεί την ίδρυση των Shakers, μίας θρησκευτικής αίρεσης που έκανε την εμφάνιση της στο Μάντσεστερ της Αγγλίας το 1747. Η επικεφαλής τους «Mother» Ann Lee, ανακηρύχθηκε από τους οπαδούς της ως η θηλυκή μορφή του Χριστού.

Η Ann Lee γεννήθηκε στην Αγγλία στις 29 Φεβρουαρίου 1736. Ήταν μια αναλφάβητη Αγγλίδα που εγκατέλειψε έναν απογοητευτικό γάμο από προξενιό- κανένα από τα τέσσερα παιδιά της δεν επέζησε της παιδικής ηλικίας- για να ενταχθεί και τελικά να ηγηθεί μιας μικρής και διωκόμενης θρησκευτικής αίρεσης. Η επίσημη ονομασία τους ήταν United Society of Believers, αλλά έγιναν γνωστοί ως Shakers λόγω των τελετουργιών τους που περιελάμβαναν κίνηση και χορό.

Σύμφωνα με το The Conversation, το 1774, η Lee οδήγησε οκτώ οπαδούς της στη Βόρεια Αμερική, όπου εγκαταστάθηκαν κοντά στο σημερινό Albany της Νέας Υόρκης. Οι Shakers διατηρούσαν κοινή ιδιοκτησία, ακολουθώντας το πρότυπο των πρώτων Χριστιανών, πίστευαν στην ισότητα των φύλων και στην αγαμία και δήλωναν πασιφιστές. Στην ακμή της η αίρεση είχε 19 μεγάλες κοινότητες. Οι οικογένειες που προσχώρησαν στις κοινότητές τους διαλύθηκαν ουσιαστικά: οι σύζυγοι θεωρούνταν πλέον αδέλφια, το ίδιο και οι γονείς με τα παιδιά.

Στην εποχή της Lee, οι Shakers θεωρούνταν απειλή για την κοινωνία, γεγονός που οφειλόταν εν μέρει στην αίσθηση ότι διαλύουν τις οικογένειες, ενώ είχαν επίσης εκφραστεί ανησυχίες για τους τελετουργικούς χορούς τους, η ένταση και το πάθος των οποίων έδειχναν μια σωματικότητα που φαινόταν ασυμβίβαστη με την αγαμία την οποία ακολουθούσαν.

Η ταινία απεικονίζει τον κόσμο των πρώτων Shakers στην Αμερική, οι οποίοι προσηλύτισαν οικογένειες αγροτών κατά μήκος των συνόρων της Νέας Υόρκης και της Μασαχουσέτης κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης. Οι χορογραφίες είναι της Σίλια Ρόλσον-Χολ και η πρωτότυπη μουσική του βραβευμένου με Όσκαρ Ντάνιελ Μπλούμπεργκ. Το καστ συμπληρώνουν οι Τόμασιν ΜακΚένζι, Λιούις Πούλμαν, Τιμ Μπλέικ Νέλσον, Μάθιου Μπίαρντ, Στέισι Μάρτιν και Κρίστοφερ Άμποτ.

Το «The Testament of Ann Lee» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 23 Ιανουαρίου.