Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την υποψηφιότητα του φωτογράφου Δημήτρη Σκουλού με τη Νέα Δημοκρατία στη Β΄ Πειραιώς επιβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Ιωνία.

Ο κ. Γεωργιάδης βρέθηκε στην εκδήλωση μαζί με τον Δημήτρη Καιρίδη, ενώ το «παρών» έδωσε και ο φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός. Κατά την ομιλία του, ο υπουργός καλωσόρισε δημοσίως τον φωτογράφο στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας ουσιαστικά την υποψηφιότητά του στην εκλογική περιφέρεια της Β΄ Πειραιώς.

Advertisement

Advertisement

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε, μάλιστα, στη σχέση που έχει με τον Δημήτρη Σκουλό, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο άνδρες είναι συμπαίκτες στο τένις.

«Καλωσορίζουμε στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη ως υποψήφιο τώρα, γιατί ως ψηφοφόρο τον είχαμε, ως υποψήφιο στον Πειραιά, στη Β΄ Πειραιά τον Δημήτρη Σκουλό, ο οποίος τι δεν ξέρετε; Τον ξέρετε από τα κανάλια και τα λοιπά. Δεν ξέρετε ότι είναι συμπαίκτης μου στο τένις και δυστυχώς θα το παραδεχθώ δημοσίως με κερδίζει κιόλας», είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σήμερα με τον @DimKairidis βρεθήκαμε σε ένα καφέ στη Νέα Ιωνία προσκεκλημένοι από την κ. Σοφία Γεωργίου και τον κ. Παντελή Στεργιάνη. Μας τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας και η πρώην Δήμαρχος. Το κυριότερο όμως είναι ότι παρά την βροχή μαζεύτηκε πλήθος κόσμου… pic.twitter.com/cRSvrAEEy5 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 27, 2026

Σε ανάρτησή του μετά την εκδήλωση, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη συνάντηση στη Νέα Ιωνία, στην παρουσία του Δημήτρη Καιρίδη, αλλά και στην ανταπόκριση του κόσμου παρά τη βροχή.

«Σήμερα με τον Δημήτρη Καιρίδη βρεθήκαμε σε ένα καφέ στη Νέα Ιωνία προσκεκλημένοι από την κ. Σοφία Γεωργίου και τον κ. Παντελή Στεργιάνη. Μας τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας και η πρώην Δήμαρχος. Το κυριότερο όμως είναι ότι παρά την βροχή μαζεύτηκε πλήθος κόσμου έγινε χαμός. Ευχαριστώ τον κόσμο αυτόν για την αγάπη και την εμπιστοσύνη του. Στο τέλος καλωσόρισα στα ψηφοδέλτια μας (στην β´ Πειραιώς) και τον συμπαίκτη μου στο τένις κ. Δημήτρη Σκουλό».

Με τη δημόσια τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στη Νέα Ιωνία, η συμμετοχή του φωτογράφου στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στη Β΄ Πειραιώς επιβεβαιώθηκε.