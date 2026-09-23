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Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι δεν διαπιστώνει τέτοια φαινόμενα, τονίζοντας τη δική του προσπάθεια για συνεχή διαθεσιμότητα προς τους πολίτες.

Ο Μάκης Βορίδης συντάχθηκε με την παραπάνω άποψη, δηλώνοντας πως δεν έχει εντοπίσει αλαζονικές συμπεριφορές εντός της κυβερνητικής ομάδας.

Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε προηγουμένως καλέσει όσους υπουργούς θεωρεί ότι έχουν υπερβεί τα όρια να αλλάξουν στάση άμεσα.

Παρά την κριτική της, η βουλευτής υπογράμμισε τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας λόγω του τρέχοντος γεωπολιτικού περιβάλλοντος και της έλλειψης αξιόπιστης εναλλακτικής λύσης.

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Την άποψη ότι δεν βλέπει φαινόμενα αλαζονείας στην κυβέρνηση εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη για υπουργούς που, όπως υποστήριξε, έχουν «καβαλήσει το καλάμι» και πρέπει να «ξεκαβαλικέψουν».

Ο υπουργός Υγείας κλήθηκε να τοποθετηθεί για τις αιχμές της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την εκτίμησή της.

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Μιλώντας στην εκπομπή του Action24, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Την συμπαθώ πολύ και την εκτιμώ την κ. Μπακογιάννη, αλλά δεν βλέπω αυτό που είπε. Δεν νομίζω ότι κάποιος έχει καβαλήσει το καλάμι, ανέφερε ο υπουργός και συμπλήρωσε: «Εγώ, πάντως, προσπαθώ να είμαι ταπεινός, να απαντάω σε όλους και να είμαι διαθέσιμος για ό,τι χρειαστεί. Δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι έχω “καβαλήσει το καλάμι”. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι και θέμα γούστου του καθενός».

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη, ο οποίος δήλωσε ότι ο ίδιος δεν έχει διαπιστώσει αντίστοιχες συμπεριφορές.

«Εγώ δεν έχω δει αλαζόνα. Την άκουσα τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Η αλαζονεία εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες. Δεν ξέρω γιατί το είπε, αυτή είναι η άποψή της. Για την άποψή της θα πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Μπακογιάννη. Το ότι ακούω τους πολίτες δεν σημαίνει ότι βαράω προσοχή. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η διαλεκτική σχέση με τους πολίτες. Σημαίνει ακούω, συνομιλώ, εξηγώ. Αναγνωρίζω πως κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά, εξηγώ γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν και προσπαθώ να πείσω ότι κάνω το καλύτερο δυνατό», σχολίασε ο πρώην υπουργός, μιλώντας στο Action24.

Οι αιχμές της Ντόρας Μπακογιάννη

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, όπου έκανε λόγο για φαινόμενα αλαζονείας σε μέλη της κυβέρνησης, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένους υπουργούς. Η ίδια κάλεσε όσους θεωρεί ότι έχουν «καβαλήσει το καλάμι» να «ξεκαβαλικέψουν».

«Αυτά τα φαινόμενα θα πρέπει να κοπούν άμεσα». «Μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, αλλά δεν έχουμε εναλλακτική», υποστήριξε επίσης η Ντόρα Μπακογιάννη και πρόσθεσε: «Υπήρχε, μέχρι το 2010 μία εναλλαγή ΠΑΣΟΚ – Νέας Δημοκρατίας, που διασφάλιζε μια αλληλουχία, παρέδιδες το υπουργείο σε έναν άνθρωπο που ήξερες ότι λίγο-πολύ γνωρίζει το αντικείμενο».

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εκτίμησε ακόμη ότι στη συνέχεια υπήρξε ένας πολυκερματισμός, φαινόμενο που, όπως είπε, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, δημιουργώντας μια γενικότερη γκρίνια και άρνηση.

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«Αυτός δεν μ’ αρέσει», είπε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας, δεδομένης της σημερινής γεωπολιτικής συγκυρίας.

«Όμως, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει» τόνισε και συμπλήρωσε: «Αυτή τη στιγμή με την τρομερή ανασφάλεια και αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, το να έχεις σταθερή κυβέρνηση είναι το παν. Τα πάντα είναι πολιτικά σε αυτή τη ζωή και το ποιος διαχειρίζεται το μέλλον σου έχει μεγάλη σημασία. Εάν υπήρχε εναλλακτική πρόταση, εάν υπήρχε ένας άλλος, θα το βλέπαμε, ωστόσο η σύγκριση θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, που μας λέει ότι θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ».

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Η Ντόρα Μπακογιάννη τάχθηκε παράλληλα υπέρ της σημερινής κυβέρνησης, λέγοντας:

«Εμείς ειλικρινά πιστεύουμε ότι σ αυτή τη φάση ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά από τους άλλους δύο. Έχει πολλά ελαττώματα, ένα από αυτά ότι εννοεί αυτά που λέει. Η αντιπολίτευση του ζητάει να τα δώσει όλα, να ανοίξει το πορτοφόλι και να δώσει παραπάνω από όσα μπορεί η χώρα να αντέξει. Η αντιπολίτευση του ζητάει να διακινδυνεύσει τη χώρα, του ζητάει να το κάνει», είπε.

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