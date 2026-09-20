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Νέα απάντηση στη Μαρία Καρυστιανού έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τις δηλώσεις της σχετικά με την κβαντική φυσική και τις υποτιθέμενες εφαρμογές της στην ιατρική.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας σχολίασε τις δηλώσεις της, κατηγορώντας την ότι «για να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί “κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης” η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη συνέχεια και στις αναφορές της Μαρίας Καρυστιανού στα «νανογιλέκα», γράφοντας ότι η ίδια «μετά πέταξε και για μένα και τα νανογιλέκα με διάφορα πράγματα που δεν έχω πει ποτέ για να γλιτώσει».

Ο υπουργός Υγείας ολοκλήρωσε την ανάρτησή του επαναλαμβάνοντας τη θέση του για την υπόθεση και σημειώνοντας: «Αλλά η ουσία παραμένει η Ελληνική Κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι “κβαντική παιδίατρος” και αυτό τα λέει όλα».

Σήμερα στην πρωινή εκπομπή του @opentvgr η @mkaristianou προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί «κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης» η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 20, 2026

Η πλήρης ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τη Μαρία Καρυστιανού



«Σήμερα στην πρωινή εκπομπή του @opentvgr η @mkaristianou προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί «κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης» η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής μετά πέταξε και για μένα και τα νανογιλέκα με διάφορα πράγματα που δεν έχω πει ποτέ για να γλιτώσει. Αλλά η ουσία παραμένει η Ελληνική Κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι «κβαντική παιδίατρος» και αυτό τα λέει όλα».