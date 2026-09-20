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Η ίδια υποστήριξε ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τις ιατρικές πράξεις, απορρίπτοντας τη μεταφορά της ευθύνης στους πολίτες.

Παράλληλα, η κ.

Καρυστιανού υπερασπίστηκε τη σημασία της κβαντικής φυσικής στην ιατρική τεχνολογία, αναφέροντας ως παραδείγματα τα λέιζερ και τους μαγνητικούς τομογράφους.

Τέλος, απάντησε στις επικρίσεις για τον τίτλο της «ολιστικής παιδιάτρου», εξηγώντας ότι ο όρος περιγράφει μια συνολική προσέγγιση της υγείας των ασθενών.

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Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την κβαντική φυσική και τις εφαρμογές της στην ιατρική, αλλά και στους ελέγχους στον χώρο της Υγείας αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην εκπομπή «Τώρα μαζί». Οι δηλώσεις της έρχονται μετά τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την αποκαλούμενη «κβαντική ιατρική».

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στάθηκε αρχικά στο ζήτημα των ελέγχων στα ιατρεία και στις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται, υποστηρίζοντας ότι η Πολιτεία έχει την ευθύνη να διασφαλίζει τη νομιμότητα.

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«Είναι προφανές, είμαι γιατρός, γνωρίζω τι συμβαίνει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή και εγώ απαιτώ από τους υπεύθυνους να κάνουν ελέγχους και όντως να υπάρχουν τα ιατρεία τα νόμιμα και οι ιατρικές πράξεις που γίνονται σε κάθε ιατρείο θα πρέπει να είναι αυτές που πρέπει να γίνονται. Γίνονται έλεγχοι γιατί εμείς ακούσαμε τον υπουργό Υγείας να πετάει το μπαλάκι στους πολίτες, να λέει προσέχετε σε ποιο ιατρείο πάτε. Μα είναι δουλειά του πολίτη να κάνει την έρευνα, να κάνει τον Σέρλοκ Χολμς να δει αν ο γιατρός αυτός πιστοποιείται να κάνει τις πράξεις στο ιατρείο του;».

Η απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη

Στη συνέχεια, η Μαρία Καρυστιανού κλήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είχε τοποθετηθεί δημόσια για την «κβαντική ιατρική» και τη σχετική συζήτηση που έχει προκύψει. Ο υπουργός Υγείας έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει αναγνωρισμένη από την επιστήμη «κβαντική ιατρική», ενώ έχει συνδέσει τη συζήτηση με τις αναφορές στο βιογραφικό της Καρυστιανού.

Απαντώντας στον υπουργό, η Μαρία Καρυστιανού είπε:

«Ο κ. Γεωργιάδης θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν.

Είτε αφορούν τα ιατρεία που υπάρχουν, είτε αφορούν τα προβλήματα των ιατρών, των νοσηλευτών, τη δυσλειτουργία του ΕΣΥ, το ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία.

Το γνωρίζετε ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία; Νοσοκομεία τα οποία θα έπρεπε να κλείσουν διότι λειτουργούν με συνθήκες επικίνδυνες για ασθενείς και προσωπικό.

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Αν ήταν ιδιωτικές κλινικές και γινόταν ένας επίσημος έλεγχος από ένα σοβαρό φορέα θα είχαν κλείσει. Εμείς όμως τα λειτουργούμε και έχουμε τον κ. Γεωργιάδη ο οποίος επιτίθεται σε έναν πολίτη;».

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Λοιπόν να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά γιατί η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης εν προκειμένω».

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Τι είπε για την κβαντική φυσική και την ιατρική

Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στην κβαντική φυσική και στις εφαρμογές της στην τεχνολογία και την ιατρική. Η Καρυστιανού υποστήριξε ότι η κβαντική φυσική έχει συμβάλει στην ανάπτυξη σειράς τεχνολογιών.

«Κβαντικός ιατρός, καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Την κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουνε για αυτή.

Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ότι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες είτε αφορούν τον αέρα, το υπέδαφος ή οτιδήποτε και φυσικά έχουμε πλείστες εφαρμογές κβαντικής μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική».

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Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες τεχνολογίες που, όπως υποστήριξε, βασίζονται σε εφαρμογές της κβαντικής μηχανικής:

«Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά εξολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRA οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφειλε».

Η αναφορά στα «νανογιλέκα»

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και σε παλαιότερη δραστηριότητα του υπουργού Υγείας, κάνοντας λόγο για τα «νανογιλέκα».

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«Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων, ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και νανογιλέκα τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες. Και τώρα που ήρθε στην κουβέντα θα πρέπει ο κ. Γεωργιάδης να μας πει αν πραγματικά το πίστευε αυτό. Γιατί αν το πίστευε γιατί δεν έχει κάνει κάτι να μπουν στον ΕΟΠΥΥ να πάρουμε και εσείς και εγώ ένα γιλέκο να λύσουμε τα προβλήματά μας; Εκτός και αν δεν το πίστευε και κορόιδευε τον κόσμο για να αγοράζει ένα προϊόν το οποίο δεν είχε τις πιστοποιήσεις ότι κάνει αυτά που κάνει».

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«Η κβαντική τεχνολογία είναι το μέλλον της ιατρικής»

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μίλησε ακόμη για τις μελλοντικές εφαρμογές της κβαντικής τεχνολογίας στην ιατρική, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να συμβάλει στη διάγνωση και τη θεραπεία.

«Υπάρχει κβαντική φυσική και υπάρχει κβαντική τεχνολογία και να σας πω ότι τα κουάντουμ MRA, δηλαδή οι τομογράφοι οι κβαντικοί οι οποίοι είναι το μέλλον θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Είναι κβαντικά μηχανήματα που μας έχουν βοηθήσει σε διάγνωση, θεραπεία και στο να καταλάβουμε καλύτερα το πώς λειτουργούν τα πράγματα σε μοριακό και ατομικό επίπεδο».

Τι είπε για τον όρο «ολιστική παιδίατρος»

Τέλος, η Μαρία Καρυστιανού ρωτήθηκε και για τον χαρακτηρισμό «ολιστική παιδίατρος» που υπάρχει στη σελίδα της. Όπως εξήγησε, χρησιμοποιεί τον όρο για να περιγράψει μια συνολική προσέγγιση του ασθενούς.

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«Το ολιστικός σημαίνει συνολικός, βλέπουμε δηλαδή τον μικρό ασθενή εγώ ως παιδίατρος ως σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παρέμβω μόνο όταν θα χρειαστεί να δώσω θεραπεία. Θα παρέμβω, όπως κάνω κάθε χρόνο στην αρχή του έτους, να ενισχύσω το ανοσοποιητικό, να βγάλουν τα παιδιά πιο εύκολα τον χειμώνα. Αυτό είναι στα πλαίσια να βλέπω τον ασθενή συνολικά και όχι μόνο για να χορηγώ φάρμακα».