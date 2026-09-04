Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μαρία Καρυστιανού άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας το κόμμα του για αντιγραφή της ιδρυτικής διακήρυξης και των οικονομικών προτάσεων του κινήματός της.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των εξαγγελιών του πρώην πρωθυπουργού, αναρωτώμενη γιατί δεν υλοποίησε αντίστοιχα μέτρα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» υπογράμμισε την ανάγκη κοστολόγησης των πολιτικών προγραμμάτων και χαρακτήρισε το δικό της πρόγραμμα ως μελετημένο και εφικτό.

Τέλος, η ίδια εξέφρασε επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων, ενώ χαρακτήρισε τις αποχωρήσεις στελεχών από το κίνημά της ως μια αναμενόμενη διαδικασία προσαρμογής.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και στο πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη άσκησε η Μαρία Καρυστιανού, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το κόμμα του έχει αντιγράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματός της, καθώς και οικονομικές προτάσεις που έχουν παρουσιαστεί από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Μιλώντας την Παρασκευή (04.09.2026) στο Open, η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε τις οικονομικές και κοινωνικές εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού, θέτοντας το ερώτημα γιατί δεν υλοποίησε αντίστοιχες προτάσεις όταν βρισκόταν στην κυβέρνηση.

Advertisement

Advertisement

«Το κόμμα του κύριου Τσίπρα έχει αντιγράψει την ιδρυτική μας διακήρυξη και πολλά στοιχεία οικονομικού ενδιαφέροντος. Δικές μας οικονομικές λύσεις μετά από μια ημερίδα που κάναμε επί αυτού του θέματος. Στο θέμα του προγράμματός του, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Θα κάνω μια ερώτηση σαν πολίτης, γιατί έτσι νιώθω», ανέφερε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού.

Στη συνέχεια έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα για τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.):

«Γιατί δεν έκανε κάτι από όλα αυτά, από το να αυξήσει τους μισθούς, να δώσει επιδόματα, να προσλάβει προσωπικό; Γιατί δεν έκανε ένα μέρος από όλα αυτά όταν ήταν κυβέρνηση; Αν δεν κάνω λάθος, έπεσαν οι μισθοί επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Από πού προκύπτει αυτός ο ενθουσιασμός και η αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να τα κάνει τώρα όλα αυτά;».

«Από πού προκύπτουν όλα αυτά;»

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» αναφέρθηκε και στις οικονομικές εξαγγελίες, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο οι παροχές που υπόσχεται ένα πολιτικό κόμμα, αλλά και η προέλευση των χρημάτων για τη χρηματοδότησή τους.

«Ο κάθε ένας μπορεί να βγει και να πει ”θα σας τα δώσω όλα”. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρξει και το από πού προκύπτουν όλα αυτά; Στο δικό μας πρόγραμμα τουλάχιστον, θα είναι όλα κοστολογημένα», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν το οικονομικό πρόγραμμα του κινήματός της θα ενταχθεί σε δημοσιονομική διαδικασία, προκειμένου να κοστολογηθεί και να διαπιστωθεί από τους πολίτες εάν είναι εφικτό, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε:

Advertisement

«Θα δούμε αν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ρωτάτε κάτι που δεν μπορώ να σας το απαντήσω μόνη μου. Εξάλλου αυτές οι αποφάσεις δεν παίρνονται έτσι απλά. Θα πω όμως ότι το πρόγραμμα είναι μελετημένο και εφικτό».

Για τις δημοσκοπήσεις και τις αποχωρήσεις

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τις θεωρεί αξιόπιστο δείκτη για την απήχηση που έχει το κίνημά της.

«Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, κρατάω την αγάπη του κόσμου και τη συμμετοχή η οποία καθημερινά είναι πάρα πολύ μεγάλη», ανέφερε.

Advertisement

Σχετικά με τις αποχωρήσεις προσώπων από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η ίδια υποστήριξε πως πρόκειται για κάτι που μπορεί να συμβεί, καθώς δεν είναι δεδομένο ότι όλοι μπορούν να προσαρμοστούν στον τρόπο λειτουργίας του κινήματος.

«Προφανώς και θα υπάρχουν αποχωρήσαντες. Μπαίνεις κάπου, βλέπεις πώς λειτουργούν τα πράγματα, μπορεί πραγματικά να είναι πολύ σφιχτά, πολύ καθαρά, πολύ απαιτητικά. Ο καθένας όπως το βλέπει. Να μην μπορεί να ταιριάξει σε αυτό το περιβάλλον. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία, και αυτό είναι το ωραίο της δημοκρατίας. Στο κίνημα, η πόρτα μας είναι κυκλική. Μπορείς να μπεις, να δεις και να βγεις», είπε.

Advertisement