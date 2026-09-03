Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Porto Palace. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κυβέλη Μάρδα απάντησε δημόσια στην κριτική για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης πριν από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Κυβέλη Μάρδα, η οποία είναι ιατρός και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος, απέκτησε ενεργό πολιτικό ρόλο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η Κυβέλη Μάρδα είναι κόρη του πρώην υπουργού Δημήτρη Μάρδα, σύζυγος του ποδοσφαιριστή Δημήτρη Πέλκα και απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

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Πριν ακόμα πάρει τον λόγο ο Αλέξης Τσίπρας, η Κυβέλη Μάρδα είχε κλέψει την παράσταση…

Αντί για έναν τυπικό χαιρετισμό, η γιατρός και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ επέλεξε να απαντήσει ευθέως στην κριτική που είχε δεχθεί το κόμμα, επειδή προχώρησε στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

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«Θα τους αφήσουμε να δώσουν μόνοι τους τη μάχη της ημερομηνίας», σχολίασε, πριν καλέσει τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ στο βήμα. Ο Τσίπρας ανταπέδωσε αμέσως, λέγοντας πως δεν χρειάζεται να παίρνει άδεια από τον πρωθυπουργό κάθε φορά που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και η σύντομη αυτή αντιπαράθεση έδωσε στη Μάρδα έναν πιο ενεργό, πολιτικό ρόλο στην εκδήλωση.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Porto Palace. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Ποια είναι η Κυβέλη Μάρδα

Μέχρι πρόσφατα ήταν ένα σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό πρόσωπο. Η επιλογή της να προλογίσει τον Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη την έφερε αναπόφευκτα στο προσκήνιο.

Κόρη πρώην υπουργού



Είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα, πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών στην κυβέρνηση Τσίπρα, σε μία από τις πλέον ταραχώδεις περιόδους για την ελληνική οικονομία — αργότερα ανέλαβε και αρμοδιότητες στο υπουργείο Εξωτερικών. Μεγάλωσε δηλαδή σε ένα περιβάλλον όπου η πολιτική δεν ήταν άγνωστη έννοια.

16-06-2018 Μύκονος.Δημήτρης Πέλκας

Σύζυγος ποδοσφαιριστή και μητέρα

Είναι επίσης σύζυγος του διεθνούς μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2022 στην Κωνσταντινούπολη, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, την περίοδο που ο Πέλκας αγωνιζόταν στη Φενέρμπαχτσε. Το 2025 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι.

…και έτοιμη να επιλέξει ειδικότητα ως ιατρός

Πριν στραφεί στην Ιατρική, η Κυβέλη Μάρδα είχε σπουδάσει στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση στον Τουρισμό, ενώ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία στη Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων. Ολοκλήρωσε την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σκέφτεται να ειδικευτεί είτε στη γυναικολογία είτε στην πλαστική χειρουργική. Στο παρελθόν είχε εργαστεί και ως ραδιοφωνική παραγωγός.