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Το σχέδιο εστιάζει στην ηθική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, προτείνοντας μια νέα βιομηχανική πολιτική με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης για επενδύσεις, την επιβολή «πατριωτικής εισφοράς» στο πλουσιότερο 1% και τη φορολογική ελάφρυνση της μεσαίας τάξης.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός εξήγγειλε την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τη θέσπιση φοιτητικού επιδόματος και τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής με αυστηρούς ελέγχους στην αγορά.

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Το δίλημμα της εκλογικής αναμέτρησης έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας με σαφή τρόπο μέσα από την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη όπου και παρουσίασε την πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. για την οικονομία. «Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή; Διαφθορά ή εντιμότητα;» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Σήμερα», περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, «το 97% των πολιτών πιστεύει ότι στη χώρα βασιλεύει η διαφθορά. Γιατί η εξαίρεση έγινε κανόνας. Οι απευθείας αναθέσεις και οι κλειστοί διαγωνισμοί έγιναν τρόπος διακυβέρνησης. Στο 58% των δημόσιων συμβάσεων κατατέθηκε μία μόνο προσφορά. Τι σημαίνει μία προσφορά; Κανένας ανταγωνισμός. Καμία πίεση στην τιμή. Γιατί οι έλεγχοι αποδυναμώθηκαν. Οι ανεξάρτητες αρχές αντιμετωπίστηκαν ως εμπόδιο. Γιατί η ευθύνη εξαφανίστηκε. Όλες οι αποφάσεις συγκεντρώθηκαν στο Μαξίμου. Αλλά κάθε φορά που κάτι πηγαίνει στραβά, κανείς δεν γνωρίζει, κανείς δεν φταίει για τίποτα. Αυτό ήταν τελικά το επιτελικό κράτος: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και είναι αυτή που ορίζει και το δίλημμα των επόμενων εκλογών: Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή; Διαφθορά ή εντιμότητα;». Και πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας πως «η βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι μία: Να τελειώνουμε με αυτό το σάπιο σύστημα. Για αυτό πιστεύουμε ότι η χώρα μας χρειάζεται πριν από όλα μια Ηθική Επανάσταση. Και αυτό σημαίνει τρεις λέξεις με πραγματικό περιεχόμενο: Διαφάνεια. Έλεγχος. Λογοδοσία».

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Ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε μάλιστα πως «το 2019 κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί τι σήμαινε στην πράξη το Επιτελικό Κράτος. Η πρώτη μεγάλη απόφαση αυτού του συστήματος ήταν η υπαγωγή της ΕΥΠ απευθείας στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ο πρώτος νόμος αυτής της κυβέρνησης ήταν ήδη το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης. Ένα σκάνδαλο για το οποίο κάθε άλλος πρωθυπουργός οπουδήποτε αλλού, θα είχε παραιτηθεί. Αλλιώς, θα τον είχε καθαιρέσει το ίδιο του το κόμμα. Σε οποιαδήποτε αναπτυγμένη χώρα του κόσμου».

Η πυξίδα της ΕΛ.Α.Σ.

Περιγράφοντας το όραμα της ΕΛ.Α.Σ ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε στην ομιλία του «να κλείσουμε την απόσταση από τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά και την απόσταση εντός της χώρας μας, ανάμεσα στους πολλούς και τους λίγους. Την απόσταση ανάμεσα στην Αθήνα και την περιφέρεια. Ανάμεσα σε εκείνους που έχουν ευκαιρίες και σε εκείνους που μένουν πίσω. Αυτή η μάχη, η μάχη απέναντι στις ανισότητες, είναι για μας ο Νέος Πατριωτισμός. Και το σχέδιό μας θα μπορούσε να χωρέσει σε τρεις μόνο φράσεις: Να παράγουμε περισσότερο. Να μοιραζόμαστε δικαιότερα. Να ζούμε καλύτερα. Αυτή είναι η πυξίδα της ΕΛΑΣ».

«Αλλαγή διακυβέρνησης για αλλαγή πορείας της χώρας»

«Ζητάμε αλλαγή πορείας για μια ζωή με ασφάλεια, αξιοπρέπεια, προοπτική» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας. «Γιατί μια χώρα που ζητά συνεχώς από τους πολλούς να αντέξουν, αλλά ποτέ από τους ισχυρούς να συνεισφέρουν δίκαια, δεν είναι απλώς μια χώρα με μεγάλες ανισότητες. Είναι μια χώρα που χάνει το μέλλον της. Εμείς λοιπόν σήμερα, απευθυνόμαστε σε όλες και όλους εσάς. Σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Σε κάθε πατριώτη που πονά αυτόν το τόπο. Που πιστεύει ότι αυτή η χώρα μπορεί περισσότερα. Και ότι σε όλους εμάς, αξίζουν καλύτερα. Δεν ζητάμε λευκή επιταγή.

Δεν ζητάμε να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα μια χώρα χαμηλών προσδοκιών. Σας ζητάμε να μας κρίνετε. Για το όραμά μας. Για το Σχέδιο και τους στόχους μας. Δεν ζητάμε μια ακόμη κυβερνητική εναλλαγή. Ζητάμε αλλαγή πορείας. Και σας καλούμε να ενώσουμε δυνάμεις για να το πετύχουμε μαζί. Για να χτίσουμε μια Ελλάδα που θα παράγει. Μια κοινωνία που θα προστατεύει» εξήγησε ο πρώην πρωθυπουργός, τονίζοντας: «Μια ζωή με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική. Για να ζήσουμε, επιτέλους με αξιοπρέπεια. Να ζήσουμε επιτέλους σαν Ευρωπαίοι. Στον δικό μας τόπο».

Δυο δεσμεύσεις

Για δυο μεγάλες δεσμεύσεις της ΕΛ.Α.Σ μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του. «Πρώτη μας δέσμευση» είπε ο Αλέξης Τσίπρας «να παράγουμε περισσότερο. Ξεκινάω με μια αλήθεια που πρέπει να ακουστεί δυνατά: Οι Έλληνες δουλεύουμε περισσότερες ώρες από σχεδόν όλους τους Ευρωπαίους. Το έλλειμμα στη χώρα μας δεν είναι έλλειμμα εργατικότητας. Είναι έλλειμα παραγωγικότητας, επενδύσεων, και τεχνολογίας. Η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας παραμένει 45% χαμηλότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Γι’ αυτό οι χαμηλοί μισθοί δεν είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Είναι η άλλη όψη της χαμηλής παραγωγικότητας και το βασικό κίνητρο για να παραμένει μια επιχείρηση σε δραστηριότητες μικρής προστιθέμενης αξίας. Δεν ζητάμε λοιπόν από τους ίδιους ανθρώπους να δουλεύουν περισσότερο για λιγότερα. Ζητάμε να αποδίδει περισσότερο η δουλειά τους. Χρειάζεται λοιπόν αλλαγή αναπτυξιακής στρατηγικής. Και μια νέα Βιομηχανική Πολιτική. Να διευρύνουμε τη παραγωγική μας βάση. Να παράγουμε περισσότερο. Γιατί στηριζόμαστε υπερβολικά στην κατανάλωση, στις εισαγωγές και στα ακίνητα. Και το έλλειμα στο εξωτερικό ισοζύγιο ολοένα και διευρύνεται».

Νέα βιομηχανική πολιτική και εθνικές προτεραιότητες

Όπως εξήγησε ο πρώην πρωθυπουργός «τι σημαίνει, όμως, νέα βιομηχανική πολιτική; Σημαίνει ότι δεν επιλέγουμε φίλους επιχειρηματίες. Επιλέγουμε τις παραγωγικές δυνατότητες που χρειάζεται η χώρα. Και στηρίζεται σε τρεις αρχές: Καταρχήν, εθνικές προτεραιότητες.

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Τι πρέπει να μπορεί να παράγει η Ελλάδα σε δέκα χρόνια από σήμερα; Φάρμακα και βιοτεχνολογία. Ποιοτικά τρόφιμα. Ενεργειακό εξοπλισμό και συστήματα αποθήκευσης. Ναυτιλιακή τεχνολογία. Κρίσιμα υλικά. Αμυντικά προϊόντα Και σύγχρονα δίκτυα μεταφορών. Εκεί κατευθύνουμε τη χρηματοδότηση, την έρευνα, τις υποδομές και την εκπαίδευση. Με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και δημόσιο απολογισμό κάθε χρόνο.

Δεύτερον, το κράτος επενδύει μακροπρόθεσμα και με τόλμη στην προστιθέμενη αξία. Στηρίζει νέες τεχνολογίες, μεγάλες υποδομές και επενδύσεις που αποδίδουν σε βάθος χρόνου. Και όταν μια επένδυση που χρηματοδότησε ο πολίτης πετυχαίνει, ένα μέρος του οφέλους επιστρέφει στην κοινωνία.

Τρίτον, ούτε ένα ευρώ δημόσιου χρήματος χωρίς όρους. Κάθε επιχείρηση που χρηματοδοτείται οφείλει να δημιουργεί αξία και σταθερές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Να εφαρμόζει τις συλλογικές συμβάσεις. Να μεταφέρει τεχνολογία και να ενισχύει τις εξαγωγές. Όλα τα ποσά και οι δικαιούχοι θα είναι φανερά και δημόσια.

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Όποιος παραβιάζει τους όρους, επιστρέφει τα χρήματα και αποκλείεται από νέα χρηματοδότηση. Και βάζουμε τρεις καθαρούς στόχους: Επενδύσεις στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ισχυρότερη μεταποίηση, έρευνα κοντά στο 2% του ΑΕΠ».

Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης η νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης 10ετίας

Σε αυτό το πλαίσιο ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. τόνισε πως «δημιουργούμε το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, τη νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας. Με πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων στην τετραετία: Ενάμισι δισεκατομμύριο τον χρόνο από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων. 500 εκ από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων. Και ένα δισεκατομμύριο τον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa. Όπου σταματάμε να πουλάμε τα σπίτια των παιδιών μας και αρχίζουμε να χρηματοδοτούμε τη δουλειά τους. Με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, η επενδυτική ικανότητα μπορεί να προσεγγίσει εύκολα τα 25 δισεκατομμύρια στην τετραετία κάτι που μεταφράζεται σε δύναμη πυρός άνω των 50 δισεκατομμυρίων σε ορίζοντα δεκαετίας.

Ο κανόνας είναι απόλυτος. Το Ταμείο δεν μοιράζει επιδοτήσεις. Χρηματοδοτεί στόχους με δημόσιο έλεγχο, ώριμα έργα και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Η διαφορά του βρίσκεται στο σχέδιο αλλά και στη διακυβέρνηση. Επαγγελματική διοίκηση, ανεξάρτητη αξιολόγηση, πλήρης δημοσιότητα των κινδύνων και επανεπένδυση κάθε δημόσιας απόδοσης. Ο εμβληματικός πυρήνας των στόχων είναι καθαρός: Υδατική ασφάλεια και σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα. Ελληνική αλυσίδα φωτοβολταϊκών, μπαταριών και αποθήκευσης.

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Προσιτή κατοικία σε δημόσια γη. Σιδηροδρομικός εμπορευματικός διάδρομος από τα λιμάνια μας προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Αγροδιατροφικά συμπλέγματα που μετατρέπουν το χύδην προϊόν σε τεχνολογία, επωνυμία και εξαγωγή. Κοινωνικές υποδομές νέας γενιάς, κλιματική ανθεκτικότητα, ναυπηγοεπισκευή και βιομηχανίες διπλής χρήσης. Όχι σκόρπια έργα. Αλλά συγκεκριμένοι στόχοι που αλλάζουν τον χάρτη της χώρας».

«Πατριωτική Εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων»

Περιγράφοντας την δεύτερη δέσμευση της ΕΛ.Α.Σ. ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε πως «η δεύτερή μας δέσμευση είναι καθαρή: Ο πλούτος που δημιουργούμε θα μοιράζεται δικαιότερα. Όχι αυξάνοντας τους φόρους για όλους. Αλλά ζητώντας περισσότερα από όσους έχουν περισσότερα και ελαφρύνοντας την μισθωτή εργασία και τη μικρή επιχείρηση. Γιατί φορολογική δικαιοσύνη δεν σημαίνει τιμωρία της επιχειρηματικότητας. Σημαίνει δίκαιοι κανόνες και δίκαια βάρη. Για αυτό και προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης. Θεσπίζουμε Πατριωτική Εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων: Ένα ευρώ τον χρόνο για κάθε εκατό ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία. Ένα τοις εκατό στο ισχυρότερο ένα τοις εκατό. Για το εκατό τοις εκατό της κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής. Είναι πράξη ευθύνης. Είναι πατριωτικό καθήκον. Μια χώρα που ζητά από τις οικογένειες να αντέξουν και από τις μικρές επιχειρήσεις να επενδύσουν, δεν μπορεί να εξαιρεί από την εθνική προσπάθεια εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη. Και για να εφαρμοστεί δίκαια, ολοκληρώνουμε επιτέλους το περιουσιολόγιο, με αυστηρή προστασία δεδομένων και αποκλειστική χρήση για φορολογικό έλεγχο».

Φορολογική δικαιοσύνη

Σε αυτό το πλαίσιο ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως «φορολογική δικαιοσύνη σημαίνει και να πληρώνουν λιγότερα όσοι σηκώνουν σήμερα δυσανάλογο βάρος. Γι’ αυτό ελαφρύνουμε την οικογένεια, την εργασία και τη μικρή επιχείρηση. Διπλασιάζουμε την έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Γιατί σε αυτή τη χώρα που αντιμετωπίζει υπαρξιακό δημογραφικό έλλειμα δεν μπορεί να επιδοτείται περισσότερο το αυτοκίνητο από το παιδί. Καταργούμε το τέλος επιτηδεύματος για κάθε επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Μειώνουμε τη προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα.

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Σκεφτείτε τον παραλογισμό: ο μικρός επαγγελματίας πληρώνει φόρο για εισόδημα που δεν έχει ακόμη αποκτήσει. Προκαταβάλλει χρήματα για δουλειά που δεν ξέρει αν θα έχει.

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Αυτό επιτέλους τελειώνει. Όπως τελειώνει και η ομηρία για χιλιάδες συμπολίτες μας, θύματα της κρίσης. Δίνουμε πραγματική Δεύτερη Ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης.

Ανακτούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να μπορούν ξανά να ενταχθούν στην οικονομική ζωή. Να εργαστούν, να επιχειρήσουν και να σταθούν στα πόδια τους.

Όσοι κατάφεραν υπερβάλλοντάς δυνάμεις, να είναι συνεπείς μέσα από ρυθμίσεις, διαγράφονται από τον Τειρεσία. Και για όσους σήμερα βρίσκονται εκ νέου σε ασφυκτική πίεση εξαιτίας της πληθωριστικής κρίσης, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων».

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«Το μεγάλο στοίχημα: Να ξαναδώσουμε αξία στην εργασία»

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως το μεγάλο στοίχημα της ΕΛ.Α.Σ. να ξαναδώσει αξία στην εργασία. «Γιατί δεν μας αρκεί να αυξάνονται οι μισθοί ονομαστικά, αν στο τέλος του μήνα αγοράζουν λιγότερα. Σήμερα η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι’ αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους:

Κατώτατος μισθός 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Η αύξηση του κατώτατου δίνει την πρώτη ώθηση σε ολόκληρη τη μισθολογική κλίμακα. Και πάνω σε αυτή χτίζουμε με συλλογικές διαπραγματεύσεις, κλαδικές συμβάσεις και αυξήσεις που συμβαδίζουν με την παραγωγικότητα.

Στόχος μας ο μισθός να ξανακερδίσει πραγματική αγοραστική δύναμη και ο εργαζόμενος δίκαιο μερίδιο από την ανάπτυξη που ο ίδιος παράγει. Έτσι και η οικονομία κερδίζει.

Γιατί οι καλύτεροι μισθοί, όταν συνδέονται με δεξιότητες, συλλογικές συμβάσεις και επενδύσεις, λειτουργούν ως εργαλείο εκσυγχρονισμού. Ωθούν τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε τεχνολογία και μεταφέρουν μέρος της αύξησης της παραγωγικότητας σε αυτούς που τη δημιουργούν» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Η μεγάλη τομή: Καταργούμε τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και την αντικατάστασή τους από ένα νέο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. «Η μεγάλη τομή. Καταργούμε τις Πανελλαδικές. Και μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο, αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι τρεις εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο. Δεν αλλάζουμε απλώς έναν τρόπο εξέτασης. Σπάμε τον μηχανισμό που μετατρέπει το οικογενειακό εισόδημα σε εκπαιδευτικό πλεονέκτημα. Γιατί η νέα γενιά δεν ζητά προνόμια. Ζητά μια δίκαιη ευκαιρία. Να μπορεί κάθε νέα και κάθε νέος να σπουδάσει, να προχωρήσει και να σταθεί στα πόδια του, χωρίς το εισόδημα των γονιών του να προδιαγράφει το μέλλον του.

Γι’ αυτό κάνουμε και μια μεγάλη επιλογή για 80.000 φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους, στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Μια επιλογή για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Για τα δημόσια περιφερειακά πανεπιστήμια, που μπήκαν στο στόχαστρο της κυβέρνησης της ΝΔ προς όφελος των ιδιωτικών. Και για τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο» υπογράμμισε, χαρακτηριστικά, ο Αλέξης Τσίπρας.

Έξι παρεμβάσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας κατά την διάρκεια της ομιλίας παρουσίασε έξι παρεμβάσεις της ΕΛ.Α.Σ.:

Μέτρα κατά της ακρίβειας – Μείωση ΦΠΑ στο 6%

Μειώνουμε τον ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ τον χρόνο για κάθε νοικοκυριό. Θα πείτε ότι το έχετε ξαναδεί. Να μειώνεται ο φόρος και η τιμή στο ράφι να μην κουνιέται.

Γι’ αυτό η μείωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τρία πράγματα: Ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών ανά κωδικό προϊόντος – όχι μέσες τιμές – προϊόν προς προϊόν. Σε όλη την αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι. Και θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας. Με μια Επιτροπή Ανταγωνισμού με χρηματοδοτική αυτοτέλεια, που θα ενεργοποιείται αμέσως όταν οι τιμές δεν υποχωρούν. Έτσι η ελάφρυνση θα φτάσει στο ράφι. Δεν θα χαθεί στη μεσολάβηση.

Έτσι η αισχροκέρδεια θα εντοπίζεται και θα ανακόπτεται σε κάθε κρίκο της αλυσίδας. Στο ίδιο πακέτο, η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες. Για να μην εξαντλείται το εισόδημα πριν τελειώσει ο μήνας και για να αναπνεύσουν οι πόλεις μας.

Καταργούμε τη συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα

Μια κοινωνία ξέρετε που κρίνεται; Στο πώς στέκεται στους ανθρώπους της όταν είναι αδύναμοι ή όταν μεγαλώνουν. Και η δική μας κοινωνία έχει ένα μεγάλο χρέος απέναντι σε μια γενιά που δοκιμάστηκε όσο λίγες. Στους συνταξιούχους που πλήρωσαν βαρύ τίμημα στα χρόνια της κρίσης. Σε ανθρώπους που περίμεναν δικαιοσύνη και δεν την είδαν ποτέ.

Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε, από τις πρώτες κιόλας πράξεις της το 2019, να ακυρώσει την ψηφισμένη και μόνιμη 13η σύνταξη. Στερώντας τους μέσα σε επτά χρόνια περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι αλλάζουμε άμεσα; Βάζουμε τέλος στη συμμετοχή τους στα φάρμακα.

Μηδενική συμμετοχή. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του ασθενούς. Για το μέσο συνταξιούχο αυτό σημαίνει ότι 360-720 ευρώ τον χρόνο, ανάλογα με τη χρήση, επιστρέφουν πίσω στη σύνταξή του. Δημιουργούμε Εθνικό Σύστημα Φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία:

Φροντίδα κατ’ οίκον με πιστοποιημένους επαγγελματίες, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ανά Δήμο, και ρητή αναγνώριση του μέλους της οικογένειας που φροντίζει, με επίδομα και ασφαλιστική κάλυψη.

Ενέργεια: Καθαρότερη, φθηνότερη, ασφαλέστερη

Ο στόχος μας για την ενέργεια περιγράφεται σε τρεις λέξεις. Καθαρότερη, φθηνότερη, ασφαλέστερη. Χτίζουμε επίσης ελληνική αλυσίδα αξίας. Γραμμή συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών, μονάδα συστημάτων αποθήκευσης με ελληνικό σχεδιασμό, ολοκλήρωση της διασύνδεσης των νησιών, ώστε να πάψουμε επιτέλους να καίμε πετρέλαιο για να ανάψει μια λάμπα στο Αιγαίο.

Η πράσινη μετάβαση γίνεται παραγωγή και ιδιοκτησία, όχι απλώς εισαγωγή εξοπλισμού. Γιατί το ενεργειακό κόστος δεν είναι μόνο κοινωνικό ζήτημα. Είναι κρίσιμο στοιχείο της ανταγωνιστικότητας και της δυνατότητας της χώρας να διατηρεί βιομηχανία, θέσεις εργασίας και τεχνογνωσία. Η ενέργεια παύει να είναι μηχανισμός αβεβαιότητας και αισχροκέρδειας. Γίνεται υποδομή παραγωγής, ασφάλειας και χαμηλότερου κόστους. Και το όφελος δεν θα μένει στη χονδρική αγορά. Θα φτάνει στον λογαριασμό.

Κάνουμε τον κλιματικό νόμο πραγματικό νόμο

Πρώτον, κάνουμε τον κλιματικό νόμο πραγματικό νόμο. Όχι κείμενο στα χαρτιά. Μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030, κατά 80% έως το 2040 και κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Με σχέδιο, χρονοδιάγραμμα, και ετήσια λογοδοσία στη Βουλή.

Κάθε μεγάλη επένδυση και κυβερνητική απόφαση θα συνοδεύεται από εκτίμηση των κλιματικών της επιπτώσεων, όπως συνοδεύεται από οικονομική κοστολόγηση. Αφού ρωτάμε πόσο κοστίζει σε ευρώ, θα ρωτάμε και πόσο κοστίζει στη ζωή μας.

Δεύτερον, περνάμε από την αποκατάσταση στην πρόληψη. Σήμερα πληρώνουμε αφού καεί το δάσος, αφού πλημμυρίσει η πόλη, αφού χαθούν περιουσίες και ζωές. Πληρώνουμε πάντα μετά και ακριβότερα. Αυτό τελειώνει. Δημιουργούμε προστατευμένο προϋπολογισμό για την πρόληψη. Ενοποιούμε την προστασία των δασών και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, με εκπαιδευμένο προσωπικό και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Και οι οκτάμηνες συμβάσεις των 2.300 εποχικών πυροσβεστών επιτέλους γίνονται δωδεκάμηνες. Τρίτον, προστατεύουμε το νερό. Εφαρμόζουμε εθνικό σχέδιο διαχείρισης, με ενιαία ευθύνη για κάθε λεκάνη απορροής και σταθερή χρηματοδότηση. Προτεραιότητα στα αντιπλημμυρικά έργα, στην αποκατάσταση των φυσικών ρεμάτων και στην απομάκρυνση κατασκευών από ζώνες υψηλού κινδύνου.

Καμία διακοπή ρεύματος σε νοικοκυριό που αδυνατεί να πληρώσει

Θεσπίζουμε λοιπόν, ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό. Και μειώνουμε μεσοσταθμικά κατά 30% τους λογαριασμούς ρεύματος.

Η σταθερή τιμή θα εξασφαλίζεται από μακροχρόνια συμβόλαια εγχώριας παραγωγής χαμηλού κόστους και θα προστατεύεται από τις ακραίες διακυμάνσεις της αγοράς.

Αυτό βεβαίως προϋποθέτει μια άλλη ΔΕΗ. Όχι υπηρέτη της αισχροκέρδειας αλλά του δημόσιου συμφέροντος. Ανακτούμε λοιπόν το δημόσιο στρατηγικό ρόλο της ΔΕΗ, δίνοντάς της τρεις βασικές λειτουργίες: εγγυητής του τιμολογίου βάσης, στρατηγικός αγοραστής και διαθέτης εγχώριας καθαρής ενέργειας, επενδυτικός πυλώνας δικτύων και αποθήκευσης. Η δημόσια συμμετοχή στη ΔΕΗ δεν θα μετριέται μόνο στο μέρισμα των μετόχων. Θα μετριέται στον λογαριασμό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Και καμία διακοπή ρεύματος δεν θα επιτρέπεται σε νοικοκυριό που αποδεδειγμένα αδυνατεί να πληρώσει.

Εθνικό Σύστημα Προσιτής Κατοικίας

Δημιουργούμε Εθνικό Σύστημα Προσιτής Κατοικίας, με δημόσια και δημοτική γη που δεν ξεπουλιέται, αλλά παραμένει περιουσία της κοινωνίας. Το σχέδιό μας έχει τρεις λέξεις: Προστατεύουμε. Ενεργοποιούμε. Χτίζουμε. Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία. Με διεύρυνση των κριτηρίων συμμετοχής και ευαλωτότητας. Υποχρεωτικότητα συμμετοχής των πιστωτών. Και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου. Παράλληλα το Δημόσιο συμμετέχει στη ρύθμιση για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Το χρέος ρυθμίζεται με τρόπο βιώσιμο, τα νοικοκυριά δεν χάνουν την ιδιοκτησία τους. Ενεργοποιούμε τα χιλιάδες κλειστά σπίτια. Χρηματοδοτούμε την ανακαίνισή τους, με αντάλλαγμα να διατεθούν για χρόνια σε προσιτό ενοίκιο. Και δίνουμε στους δήμους τη δυνατότητα να περιορίζουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις εκεί όπου διώχνουν τους μόνιμους κατοίκους. Χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε τέσσερα χρόνια. Δημιουργούμε τον Οργανισμό Κοινωνικά Προσιτής Κατοικίας που αναλαμβάνει τη δημιουργία νέων κατοικιών, την αξιοποίηση κενών κτιρίων και την επιστροφή σπιτιών στη μακροχρόνια μίσθωση. Γιατί δεν θέλουμε μια χώρα που επιδοτεί όλο και ακριβότερα ενοίκια. Θέλουμε μια χώρα που δημιουργεί κατοικία και τη κρατά προσιτή για τη μία μετά την άλλη γενιά.