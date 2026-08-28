Συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ). Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με εισήγηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ Αλέξη Τσίπρα. Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

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Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε το κόμμα του ως την εναλλακτική λύση απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για διαφθορά και αδικία.

Το κόμμα θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης που στοχεύει στην αλλαγή της πολιτικής κατεύθυνσης και των εργασιακών σχέσεων.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποτελεί τον κύριο στόχο του κυβερνητικού συστήματος εξαιτίας της στρατηγικής της αμφισβήτησης.

Τέλος, ο κ.

Τσίπρας δήλωσε ότι ο βασικός στόχος της παράταξής του είναι η απαλλαγή της χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

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Οι βασικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ενόψει της παρουσίας της στη ΔΕΘ τις προσεχείς ημέρες βρίσκονται στην ατζέντα της συνεδρίασης των Τομεαρχών του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα να στέλνει το μήνυμα πως η ΕΛ.Α.Σ. αποτελεί «την εναλλακτική για τον τόπο μιας φθαρμένης, διεφθαρμένης και αποτυχημένης κυβέρνησης».

Ασκώντας δριμεία κριτική στη «γαλάζια» κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε πως «θα ξεβολέψουμε εκείνους που έστησαν το καθεστώς διαφθοράς και αδικίας», ενώ ο ίδιος δήλωσε πως «παραμένω αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας, και της δικαιοσύνης. Και από τη γραμμή αυτή δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να απομακρυνθεί η ΕΛ.Α.Σ.», προσθέτοντας πως«αυτή η γραμμή, το όραμα αν θέλετε, ο στρατηγικός στόχος, ενώνει και παρακινεί τη Συμπαράταξη μας».

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Ο πρώην πρωθυπουργός, προαναγγέλοντας πως το κόμμα του θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ το τρίπτυχο του Σχεδίου για την Εθνική Ανασυγκρότηση, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως «είμαστε η εναλλακτική για τον τόπο μιας φθαρμένης, διεφθαρμένης και αποτυχημένης κυβέρνησης. Και αυτό μας γεμίζει με βαριά ευθύνη. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να κυβερνήσουμε όχι με όρους διαχείρισης της φθοράς, αλλά με όρους ανατροπής της». Σε αυτό το πλαίσιο ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε: «Με όρους αλλαγής πολιτικής, αλλαγής κατεύθυνσης, αλλαγής στις σχέσεις του κράτους με τον πολίτη, αλλαγής στην οικονομία, στο εργασιακό καθεστώς, στην αντιμετώπιση της μεσαίας τάξης, της επιχειρηματικότητας».

Συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ). Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ). Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Και έστειλε το μήνυμα πως «δεν επιδιώκουμε με δυο λόγια να βολευτούμε, αλλά να ξεβολέψουμε εκείνους που έστησαν και στηρίζουν το σημερινό καθεστώς διαφθοράς και αδικίας για ίδιον όφελος. Πολιτικό και οικονομικό».

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε, κατά την τοποθέτηση του, πως «η στρατηγική μας αυτή ορίζει και τον αντίπαλό μας. Τον μόνο αντίπαλο της ΕΛ.Α.Σ που είναι η σημερινή κυβέρνηση. Η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, υπεύθυνη και υπόλογη για όλα τα τραύματα της κοινωνίας και της χώρας τα τελευταία χρόνια. Απόφαση, στόχος, επιδίωξη, συλλογική προσπάθεια, της Συμπαράταξής μας είναι η απαλλαγή της Ελλάδας από αυτή την κυβέρνηση».

Συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ). Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε πως σήμερα η ΕΛ.Α.Σ. βρίσκεται στο στόχαστρο της ΝΔ και ενός ολόκληρου συστήματος. Όπως είπε χαρακτηριστικά «η στρατηγική μας, καθώς και η ορμητική είσοδος της ΕΛ.Α.Σ. στο πολιτικό σύστημα, το γεγονός ότι αμφισβητεί με όρους εκλογικού ρεαλισμού, τη δυνατότητα της ΝΔ να αυθαιρετεί χωρίς αντίπαλο, είναι εύλογο να μας καθιστά κύριο στόχο της. Και στόχο βέβαια όσων κερδοσκοπούν, νέμονται το δημόσιο χρήμα, απολαμβάνουν εύκολα κέρδη και ασυλία, κάτω από την ομπρέλα της. Για όλους αυτούς είμαστε σήμερα ο κύριος στόχος. Ο κύριος εχθρός θα έλεγα», τονίζοντας πως «μετέρχονται και θα μετέρχονται μέχρι τις εκλογές κάθε μέσου, κάθε μύθου, κάθε συκοφαντίας, κάθε ψέματος, για να ανακόψουν το δρόμο μας. Και το δρόμο της Ελλάδας σε μια άλλη κατεύθυνση, άβολη και εχθρική για τα συμφέροντά τους».