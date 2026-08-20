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Το συγκεκριμένο επεισόδιο εστιάζει στην εκδήλωση «Τώρα μιλάμε», όπου νέοι εκφράζουν τους προβληματισμούς τους για την κρίση, την εκπαίδευση, την υγεία και την εργασιακή ανασφάλεια.

Οι συμμετέχοντες τονίζουν την ανάγκη για μια συγκρουσιακή και πολιτικά οικολογική Αριστερά που θα προστατεύει τα δημόσια αγαθά.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ αναλογικής και ψηφιακής γενιάς, δηλώνοντας πως στόχος του είναι να ακούσει τους νέους αντί να τους καθοδηγήσει.

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Στη δημοσιότητα το δεύτερο από τα τρία πολιτικά ντοκιμαντέρ που έφτιαξε ομάδα εθελοντών και εθελοντριών για τη «γέννηση» της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα.

Το επεισόδιο εστιάζει στην εκδήλωση «Τώρα μιλάμε», που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όπου δόθηκε ο λόγος στη νέα γενιά.

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Κατά τη διάρκεια του βίντεο ακούγονται νέες και νέοι να μιλούν και να εκφράζουν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους για το σήμερα και το αύριο, λέγοντας:



-Είμαστε μια γενιά που μεγάλωσε στην κρίση. Στη συνέχεια ήρθε ο κορονοϊός και τώρα ζούμε σε έναν πληθωρισμό με πόλεμο, ο οποίος δεν μας επιτρέπει να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Θεωρούμε λογικό να πρέπει να κάνουμε μια δουλειά, αλλά να βοηθάνε οι γονείς μας ώστε να βγαίνει ο μήνας. Παρόλα αυτά προσπαθούμε, μιλάμε. Αλλά γενικότερα υπάρχει το αίσθημα ότι δεν ακουγόμαστε.

-Το δημόσιο σύστημα υγείας βασικά αποτελείται μόνο από το προσωπικό. Δεν έχει τίποτα άλλο να το στηρίξει και το μόνο που ζει μέσα και κάνει την καρδιά μου να χτυπάει είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι σε πλήρη εξάντληση.

-Τα παιδιά νιώθουν οργή, οργή και βία. Είναι να μην μπορείς να πεις στο παιδί σου ξέρεις, δε θα σπουδάσεις γιατί δεν έχουμε λεφτά να το στείλουμε στα φροντιστήρια. Διότι ας μην κρυβόμαστε, δωρεάν εκπαίδευση δεν υπάρχει στην Ελλάδα μόνο ως ταμπέλα.

-Μια σύγχρονη Αριστερά θέλει να είναι συγκρουσιακή, δηλαδή να τα βάλει και να επανακτήσει τα κοινά, είτε αυτά είναι τα πανεπιστήμια, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η ενέργεια ή να είναι αντι μιλιταριστική. Και πρέπει να είναι βαθιά πολιτικά οικολογική.

-Δεν θα ανεχτούμε την αναξιοκρατία, τον νεποτισμό και τον σεβασμό μας. Το άγχος που μας καταβάλλει εμάς τους νέους και τις νέες, μας δημιουργεί φόβο για το μέλλον μας. Η επαγγελματική μας αποκατάσταση μοιάζει με άπιαστο όνειρο. Η πολιτική δεν έχει να κάνει μόνο με υπουργεία και κόμματα. Έχει να κάνει με όλα αυτά που μας απασχολούν καθημερινά στο σπίτι, στη δουλειά, στο σχολείο.

Στο τέλος του βίντεο παρεμβαίνει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος απευθυνόμενος στους νέους σημειώνει:

Αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Εμείς γεννηθήκαμε στην αναλογική εποχή και περάσαμε στην ψηφιακή. Η γενιά η δική σας είναι μια γενιά που έχει γεννηθεί στην ψηφιακή εποχή και αυτό αλλάζει απολύτως τις συνθήκες μέσα στις οποίες διαμορφώνεται η καθημερινότητα του ανθρώπου. Αλλιώς ενημερωνόμαστε, αλλιώς ψυχαγωγούμαστε, αλλιώς επικοινωνούμε, αλλιώς ερωτευόμαστε. Και στο πλαίσιο της ψηφιακής συνθήκης, νομίζω ότι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να σταματήσουμε να σας λέμε ότι έχουμε εμείς τις λύσεις και θα σας τις πούμε. Εμείς ήρθαμε για να σας ακούσουμε και όχι για να σας καθοδηγήσουμε.