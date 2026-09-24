Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η δημοσκόπηση της Metron Analysis καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στο 25,1% της πρόθεσης ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται στο 10,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί σημαντικά στο 1,2%.
- Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,2%, ακολουθούμενη από την ΕΛΑΣ με 15,8% και το ΠΑΣΟΚ με 12,6%.
- Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ΜέΡΑ25 υπερβαίνει το εκλογικό όριο, ενώ εκτός Βουλής παραμένουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη.
- Παράλληλα, η έρευνα εξετάζει τη δυναμική ενός πιθανού κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, το οποίο συγκεντρώνει ποσοστό 5% από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Την ανάγκη να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα, εν μέσω έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας, στην οποία πρωταγωνιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας, καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis, που παρουσιάστηκε στο βραδινό δελτίο του MEGA την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026.
Ως προς τα προβλήματα που ιεραρχεί η κοινωνία στην κορυφή παραμένει η ακρίβεια με το 52% να την αναφέρει ως σημαντικό πρόβλημα και ακόλουθεί η οικονομία που την αναφέρει το 34%, κάτι που δείχνει ότι στον πυρήνα της δυσαρέσκειας βρίσκεται η αδυναμία της κυβέρνησης να προσφέρει απαντήσεις στην κρίση κόστους ζωής με την οποία είναι αντιμέτωπη η κοινωνία.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Μetron Analysis η Νέα Δημοκρατία παραμένει στα ίδια με πρόθεση ψήφου 25,1%, η ΕΛΑΣ έχει 13,1% έναντι 14,1% τον Ιούνιο, το ΠΑΣΟΚ 10,5% (Ιούνιος 9,4%), ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε πολύ χαμηλά ποσοστά (1,2%), ενώ η Νέα Αριστερά δεν ξεπερνά ένα κατώφλι καταγραφής. Η Ελπίδα για τη δημοκρατία έχει μια υποχώρηση στο 3,6%. Το ΚΚΕ σταθερό στο 5%, η Ελληνική Λύση με 5,7% έναντι 4,7% τον Ιούνιο, η Πλεύση Ελευθερίας με ελαφρά άνοδο το 4,9%, Φωνή Λογικής στο 4,4%, ενώ φαίνεται το ΜέΡΑ25 να περνά το κατώφλι του 3%.
Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μια συσπείρωση στο 69,3% με διαρροές προς τη Φωνή της Λογικής, το ΠΑΣΟΚ, την ΕΛΑΣ και την Ελληνική Λύση, ενώ έχει και ένα σημαντικό ποσοστό στη «γκρίζα ζώνη».
Το ΠΑΣΟΚ έχει υψηλή συσπείρωση στο 75,2% και διαρροές κυρίως προς την ΕΛΑΣ και τη ΝΔ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σε πλήρη αποδιάρθρωση πηγαίνει πρωτίστως στην ΕΛΑΣ και στη συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στο ΜέΡΑ25.
Εκτίμηση ψήφου
Στη βάση των παραπάνω η εκτίμηση ψήφου της Metro Analysis δίνει 30,2% στη Νέα Δημοκρατία, από 30,4% τον Ιούνιο, 15,8% στην ΕΛΑΣ (από 17,1 τον Ιούνιο), 12,6% στο ΠΑΣΟΚ (από 11,4% τον Ιούνιο), βλέπει στην τρίτη θέση την Ελληνικη Λύση με 6,9% (από 5,7%), στην τέταρτη το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 5,8% και η Φωνή της Λογικής με 5,3%. Σε υποχώρηση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Εκτός Βουλής φαίνεται ότι μένει η Νίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ, και οι Δημοκράτες, ενώ περνάει το κατώφλι το ΜέΡΑ25.
Η απήχηση ενός πιθανού κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά
Στα ενδιαφέροντα στοιχεία που παραθέτει η δημοσκόπηση και η εκτίμηση για τη δυνητική απήχηση ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά.
Η εκτίμηση είναι ότι ένα 5% δηλώνει πολύ πιθανό να ψηφίσει, άρα μια υπαρκτή βάση και ένα 8% ότι πιθανόν να ψηφίσει. Η απήχηση αυτή αυξάνεται όσο δεξιότερα κινούμαστε στην πολιτική αυτοτοποθέτηση.
Αντίστοιχα η δημοσκόπηση δείχνει ότι ο κ. Σαμαράς παίρνει ψηφοφόρους από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ κυρίως.
Πώς καταγράφονται οι δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών
Σε σχέση με τη γενικη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, η δημοκόπηση δείχνει ότι στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 35%, ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 33%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 32% και μετά ο Αλέξης Τσίπρας με 27%, ποσοστό θετικών γνωμών που έχει και η Μαρία Καρυστιανού.
Όμως, στην ερώτηση για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ερώτηση διαφορετική και που δεν μετρά γενική δημοφιλία αλλά την εκτίμηση για την ικανότητα διακυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει 30%, ο Αλέξης Τσίπρας 13%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 7%, ενώ ο «Κανένας» παραμένει ψηλά στο 25%.