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Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί παρουσιάζουν τεχνητές διαφορές για να καλύψουν την ουσιαστική τους σύγκλιση.

Βαρουφάκης χαρακτήρισε τους πολιτικούς ηγέτες ως φοβισμένους υπαλλήλους και απέφυγε να προβλέψει το εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του.

Τέλος, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για αποτυχία του πολιτικού συστήματος που ο ίδιος κάποτε στήριξε.

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Σε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα προχώρησε ο Γιάνης Βαρουφάκης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στο πολιτικό σκηνικό και τους πολιτικούς ηγέτες. Ο ίδιος υποστήριξε ότι πίσω από τους υψηλούς τόνους κρύβονται, στην πραγματικότητα, πολύ μικρές ουσιαστικές διαφορές.

Σε συνέντευξή του στο Open, o Γιάνης Βαρουφάκης ρωτήθηκε εάν, σε περίπτωση που μετά τις εκλογές απαιτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας, θα μπορούσε να συμμετάσχει σε ένα κυβερνητικό σχήμα με συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Η απάντησή του ήταν: «Όχι, με τίποτα». Όταν τέθηκε το υποθετικό σενάριο να του ζητηθεί η συμμετοχή του ΜέΡΑ25 για να σχηματιστεί κυβέρνηση, υπογράμμισε: «Προτιμώ τον θάνατο».

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«Μία φορά όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το είναι και είδατε τι έγινε», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας κατέληξε να εκφράζει το «κεντροαριστερό πρόσημο» ενός συστήματος που οι ίδιοι είχαν εκλεγεί για να αντιπαλέψουν.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, όταν ο Γιάνης Βαρουφάκης κλήθηκε να αφιερώσει ένα τραγούδι σε Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα, επέλεξε αυτό με τη φράση «υπαλληλίσκοι φοβισμένοι… τους έχω βαρεθεί». «Μου είπατε να αφιερώσω ένα τραγούδι σε Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα. Τους έχω βαρεθεί», σχολίασε.

Αναφερόμενος στο σημερινό πολιτικό σκηνικό είπε: «Όσο μικρότερες είναι οι διαφορές, οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους, τόσο μεγαλύτερη η κακοφωνία που δημιουργούν για να εμφανίζουν τους εαυτούς τους ότι έχουν πολύ μεγάλες διαφωνίες».

«Το σάπιο σύκο ωρίμασε»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι πολιτικές διαφορές ανάμεσα σε Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα είναι περιορισμένες, και θα μπορούσαν ακόμη και να συγκυβερνήσουν, όπως τόνισε. Ιδιαίτερα σκληρός στην κριτική του ως προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Ερωτηθείς εάν ο σημερινός Αλέξης Τσίπρας μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο ώριμος πολιτικά απάντησε: «Το σάπιο σύκο ωρίμασε», σχολίασε, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές».

Ως προς το αν θα μπει το ΜέΡΑ25 στη Βουλή, απέφυγε να κάνει προβλέψεις και μίλησε για την «άγρια ομορφιά της Δημοκρατίας», σημειώνοντας ότι κανείς δεν γνωρίζει μέχρι την κάλπη ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Παράλληλα, χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι το ΜέΡΑ25, παρά το γεγονός πως δεν είναι στη Βουλή, δεν διαλύθηκε.