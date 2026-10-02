Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέο κρεσέντο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες πέρασε από τον… Παναθηναϊκό και τη σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, στον Αλέξη Τσίπρα και την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα βαρείς χαρακτηρισμούς για τον πρώην πρωθυπουργό, με αφορμή την παρουσία του στην Αθωνική Πολιτεία.

Advertisement

Advertisement

«Πήγε να ψάλει ο Τσίπρας;», αναρωτήθηκε αρχικά και συνέχισε χαρακτηρίζοντάς τον «θεομπαίχτη»: «Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν».

«Ας παραμείνει εκεί να ψέλνει»

Η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόσθεσε δηκτικά ότι, «αν ψέλνει σε υποκατάσταση των αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί», ενώ υποστήριξε ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους «που είναι αληθινοί» και έτοιμοι να αγωνιστούν για λύσεις.

Πρόκειται για μία ακόμη σκληρή προσωπική επίθεση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, αυτή τη φορά με στόχο τον Αλέξη Τσίπρα και με αφορμή την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος.

Χθες ο Παναθηναϊκός και ο Ανδρουλάκης

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε πρωταγωνιστήσει σε θυελλώδη συνεδρίαση της Βουλής, ανοίγοντας μέτωπο με τον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και τον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Advertisement

Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ η σύγκρουση έφθασε μέχρι… τις κερκίδες του Παναθηναϊκού. Αφορμή αποτέλεσε η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη σε αγώνα της ομάδας δίπλα στον Μαργαρίτη Σχοινά, εικόνα στην οποία η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απέδωσε πολιτική σημασία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι πηγαίνει στους αγώνες ως απλός φίλαθλος και δεν αποφασίζει ποιος θα καθίσει δίπλα του, ενώ αναφέρθηκε και στη θητεία του πατέρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Νίκου Κωνσταντόπουλου, στην προεδρία του Παναθηναϊκού.

Η Κωνσταντοπούλου επανήλθε σήμερα και σε αυτή τη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι η ουσία της κριτικής της αφορούσε τη στάση του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και τη σχέση της αντιπολιτευτικής του τακτικής με κυβερνητικές επιλογές.

Advertisement

Από μέτωπο σε μέτωπο

Μέσα σε δύο ημέρες, λοιπόν, η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας κινήθηκε από τον Ανδρουλάκη και τον Παναθηναϊκό μέχρι τον Θεοδωρικάκο και, σήμερα, τον Τσίπρα και το Άγιον Όρος.

Οι εκφράσεις γίνονται ολοένα και πιο προσωπικές και οι τόνοι παραμένουν στα ύψη. Ο χαρακτηρισμός «θεομπαίχτης» για έναν πρώην πρωθυπουργό αποτελεί πλέον το νεότερο επεισόδιο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης στην οποία η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιλέγει σταθερά τη μετωπική σύγκρουση.

Advertisement