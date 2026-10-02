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Πέντε ανήλικοι ηλικίας 17 χρόνων, ξεκίνησαν να νιώθουν αδιαθεσία τα ξημερώματα της Παρασκευής (02.10.2026) και ενώ φιλοξενούνταν στο καταφύγιο Πετροστρούγκα στον Όλυμπο με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές για την αεροδιακομιδή τους στο νοσοκομείο.

Οι 5 ανήλικοι, μαθητές ιδιωτικού σχολείου, βρέθηκαν στο γνωστό καταφύγιο του Ολύμπου, στα πλαίσια σχολικής εκδρομής. Σταδιακά ξεκίνησαν να νιώθουν αδιαθεσία, πιθανόν από τροφική δηλητηρίαση, με αποτέλεσμα οι καθηγητές να καλέσουν σε βοήθεια για την μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

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Φέρεται να ξεκινήσαν εμετούς, διατηρώντας ωστόσο τις αισθήσεις τους.

Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της ΕΜΑΚ ενώ ελικόπτερο ετοιμάζεται να προσεγγίσει το σημείο για την αεροδιακομιδή τους.