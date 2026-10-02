Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι βίαιες μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία οδήγησαν σε 1.800 συλλήψεις και τον τραυματισμό εκατοντάδων αστυνομικών, μαθητών και μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει τα επεισόδια ως αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά για υποκίνηση, ενώ οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Περίπου 400 σχολεία παραμένουν κλειστά με τηλεκπαίδευση, ενώ οι κινητοποιήσεις έχουν επεκταθεί με αποκλεισμούς σε δεκάδες πανεπιστημιουπόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο υπουργός Παιδείας απηύθυνε έκκληση για αποκατάσταση της ηρεμίας και υποσχέθηκε την έναρξη συνομιλιών με τους εκπροσώπους των μαθητών για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στη Γαλλία έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή, με την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται σε «αστικές ταραχές» κατηγορώντας τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί, οι αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη σχεδόν 2.000 προσαγωγές, επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότεροι από τους 1.949 προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, ιδίως κατά της αρχής. Από τις προσαγωγές, 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για 305 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες.

Advertisement

Advertisement

Civil War like situation in France. Government lost control.

There is no law and order.

Rioters are roaming freely and Police not able to control. pic.twitter.com/LSKgrDsUnX — Nayika .. (@nayika_nayika) October 2, 2026

Σήμερα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά περί τα 400 σχολεία, που πάντως θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ.

Ο κ. Ζεφρέ δήλωσε ακόμη ότι 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του υπουργείου Παιδείας έχουν τραυματιστεί αφότου άρχισαν οι κινητοποιήσεις.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε χθες Πέμπτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς οι διαδηλώσεις μαθητών εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Προχθές Τετάρτη, είχαν ανακοινωθεί ήδη 600 συλλήψεις, με τις κατηγορίες να συμπεριλαμβάνουν εμπρησμούς και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Advertisement

🇫🇷 Rioters in Marseille doused the principal of a high school with gas and threatened to set them on FIRE!



The chaos broke out across France, with schools set on fire and even fire trucks destroyed. pic.twitter.com/tWZmQCFn32 — Trumpusa1 (@Trumpusa1A1) October 1, 2026

Οι μαζικές κινητοποιήσεις πλέον εξαπλώνονται στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημιουπόλεις, σύμφωνα με την Union Étudiante, οργάνωση του γαλλικού φοιτητικού κινήματος.

Κάποιες από τις χθεσινές διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές, με μαθητές να καταγγέλλουν την κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων, τον μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις και τις ελλείψεις καθηγητών, όμως σε άλλες αναφέρθηκαν βίαια επεισόδια και βανδαλισμοί.

Advertisement

Μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία πρόβαλαν πρωτίστως τα επεισόδια, αναφερόμενα επίσης σε επιθέσεις εναντίον στάσεων λεωφορείων και μέσων μαζικής μεταφοράς και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία σε κάποιες τοποθεσίες.

Στη Νάντη, πυρπολήθηκαν κάδοι σκουπιδιών και εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα, ενώ η είσοδος σχολείου βρισκόταν για κάποια ώρα στις φλόγες. Στη Μασαλία, πυρπολήθηκε όχημα του πυροσβεστικού σώματος.

Το υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι η κατάσταση πλέον δεν έχει καμιά σχέση με θεμιτές διεκδικήσεις, κάνοντας λόγο για «αστικές ταραχές» και κατηγορώντας την Ανυπότακτη Γαλλία (LFI, ριζοσπαστική αριστερά) για υποκίνησή τους, για «οργανωμένη μηχανορραφία». Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη «συνωμοσιολογία» και τακτικές «φθοράς» και «πρόκλησης».

Advertisement

Ο υπουργός Παιδείας Ζεφρέ κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με αντιπροσώπους των μαθητών.