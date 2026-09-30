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Το συνολικό κόστος της παραγωγής ανήλθε στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τη συναυλία οικονομικά μη κερδοφόρα παρά την εξάντληση των εισιτηρίων.

Η Άννα Βίσση επέλεξε να μην λάβει αμοιβή για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, επιδιώκοντας να μην επιβαρύνει επιπλέον το υψηλό κόστος παραγωγής.

Η καλλιτέχνιδα αντιμετώπισε τη συναυλία ως ένα προσωπικό στοίχημα και ως μια κίνηση ευγνωμοσύνης προς το κοινό της.

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Πάρα πολύς λόγος έχει γίνει τους τελευταίους μήνες το κόστος της συναυλίας που πραγματοποίησε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ. Στη συγκεκριμένη συναυλία μάλιστα η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ». όπως τη χαρακτηρίζουν εδώ και τρεις δεκαετίες, είχε διπλό ρόλο, αφού την τεράστια παραγωγή είχε αναλάβει η εταιρεία D&A Productions που έχει δημιουργήσει μαζί με τη Δήμητρα Κούστα (όπως και τη Vission Music) από τον Άυγουστο του 2025 και έχει έδρα στην Κύπρο.

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Άννα Βίσση: Το μεγάλο δώρο στο κοινό της

Από την πρώτη στιγμή η Άννα Βίσση είχε ξεκαθαρίσει ότι η συναυλία στο ΟΑΚΑ θα ήταν το δικό της μεγάλο ευχαριστώ στο κοινό της που όλο και αυξάνεται όσο περνούν τα χρόνια και την ακολουθεί πιστά όπου και αν εμφανίζεται.

Για την ίδια εξάλλου, το ΟΑΚΑ ήταν ένα προσωπικό της στοίχημα- το μεγαλύτερο ίσως στην πορεία της που μετράει πέντε δεκαετίες. Και αυτός ήταν ο λόγος που το οικονομικό κέρδος ήταν κάτι που δεν την απασχόλησε ποτέ κατά τη διάρκεια των πολύμηνων προετοιμασιών. Όπως είχε μάλιστα ακουστεί, όσο περνούσε ο καιρός, το budget της συναυλίας όλο και μεγάλωνε, και από κάποιο σημείο και μετά ήταν φανερό πως η συγκεκριμένη συναυλία δεν θα μπορούσε να είναι κερδοφόρα ακόμα και όταν φαινόταν πια ότι θα γίνει sold out.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της HuffPost, το τελικό κόστος της συναυλίας της Άννας Βίσση άγγιξε τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακούγεται ότι τα καθαρά έσοδα ήταν πολύ λιγότερα, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων ήταν σαφώς πιο χαμηλές από αντίστοιχες παραγωγές ξένων καλλιτεχνών (όπως οι Coldplay) που έχουν γεμίσει το ΟΑΚΑ.

Η εντυπωσιακή είσοδος της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Έτσι λοιπόν, η Άννα Βίσση αποφάσισε ότι η αμοιβή της από την, ιστορική, για τα εγχώρια δεδομένα, συναυλία της θα ήταν μηδενική, καθώς το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε ήταν να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κόστος παραγωγής. «Ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία και θα το ξαναέκανε όλο από την αρχή» τονίζει άνθρωπος από το περιβάλλον της. «Εκείνη επέμεινε να μην πληρωθεί, γνωρίζοντας ότι έχει προσφέρει το καλύτερο θέαμα για το κοινό της που έφυγε ενθουσιασμένο. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη από την τεράστια ανταπόκριση του κόσμου».