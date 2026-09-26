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Αλλαγές στη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς θα ισχύσουν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, με αφορμή τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και την αναμενόμενη αυξημένη προσέλευση του κόσμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, θα υπάρξει παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), με τα τελευταία δρομολόγια να διαμορφώνονται ως εξής:

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Πειραιάς → Κηφισιά: 01:15

01:15 Πειραιάς → Αττική: 01:30

01:30 Ειρήνη → Κηφισιά: 01:56

01:56 Κηφισιά → Πειραιάς: 02:00

02:00 Ειρήνη → Πειραιάς: 02:09

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο θα ισχύσει 24ωρη λειτουργία στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των θεατών που θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ για τη συναυλία.

Οι αλλαγές έχουν στόχο να εξυπηρετήσουν το αυξημένο επιβατικό κοινό και να διευκολύνουν την επιστροφή των θεατών μετά την ολοκλήρωση της μουσικής βραδιάς.