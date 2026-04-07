Μία πολύχρονη φιλία, μία σχέση κυριολεκτικά οικογενειακή που δεν υφίσταται πλέον: Τις τελευταίες ώρες στα εγχώρια Μέσα αλλά και τα social media συζητιέται έντονα η απόσταση που έχει πάρει η Άννα Βίσση από την κουμπάρα της Χριστίνα Πολίτη, ένα δεδομένο που γνώριζε καλά ο κοινός τους κύκλος εδώ και μήνες αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει θέμα τηλεοπτικής συζήτησης.

Πριν από τρεισίμισι περίπου χρόνια, η Άννα Βίσση είχε ταξιδέψει μαζί με τη Χριστίνα Πολίτη στο υπερπολυτελές σπα Sha στο Αλικάντε της Ισπανίας. Η γνωστή δημοσιογράφος τότε είχε συνομιλήσει με την πιο πετυχημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια για λογαριασμό του περιοδικού ΟΚ! που είχε εξασφαλίσει τις αποκλειστικές φωτογραφίες από το ταξίδι τους.

«”Μα πώς το κάνει αυτό” είναι το μήνυμα που λαμβάνω χρόνια τώρα για την Άννα» έγραφε στον πρόλογό της η Χριστίνα Πολίτη. «Την αγαπημένη φίλη μου, που έχει καταρρίψει όλα τα ρεκόρ, σε καριέρα, ομορφιά, αντοχή και ανθρωπιά μέσα στο λαμπερό περιτύλιγμα του αστεριού που περιφέρει σαν αύρα της από μικρό κοριτσάκι»

«Το μυστικό της Άννας είναι πως παραμένει η αλήθεια μες στην ψευτιά. Δεν γυμνάζεται για να γίνει άλλη μια φαντασίωση στο Instagram, δεν είναι fake σε τίποτα και χάρηκα πολύ που επιτέλους ξεκουράστηκε και άφησε και τα φυσικά μαλλάκια της ανακατεμένα» συνέχιζε η Χριστίνα Πολίτη.

«Σοφά έγραφα χρόνια τώρα πως όταν είσαι μετην Άννα δεν έχεις ανάγκη κανέναν» ήταν το υστερόγραφο της δημοσιογράφου για την Άννα Βίσση στο ίδιο κείμενο.

Άννα Βίσση: «Με ενοχλούν πολλές λεπτομέρειες πάνω μου»

«Προσέχω πάρα πολύ το δέρμα μου και είμαι τυχερή γιατί άντεξε και αντέχει καλά στον χρόνο. Θέλω να είμαι εγώ όταν τραγουδάω, να έχω έκφραση» έλεγε η Άννα Βίσση στη Χριστίνα Πολίτη. «Δεν είναι πως δεν έχω κάνει botox, φυσικά και κάνω χρόνια τώρα, αλλά διακριτικά. Κρατάω και ισορροπίες. Αν παρεκτραπώ διατροφικά, το διορθώνω την επόμενη ημέρα. Έχει πάψει πια να είναι θυσία για μένα το να μη φάω σοκολάτα ή junk. Αν φάω κάτι τέτοιο, με πειράζει αμέσως. Ξυπνάω άρρωστη.

Ο επόμενος στόχος μου είναι να τρώω λίγο και σωστά. Φρούτα και λαχανικά. Αυτό εμπέδωσα αυτές τις μέρες. Βρασμένα για να χωνεύονται εύκολα. Τσάι και λιγότερος καφές. Αν τα ήξερα όλα αυτά νέα…

Έχω φερθεί στο σώμα μου απαίσια. Απορώ πώς δεν έχω χαλάσει ανάλογα. Έχω κάνει εγκληματικές δίαιτες. Όμως αν δεν περάσεις αυτή τη φάση… Υπήρξα πολύ δυστυχισμένη διατροφικά.

Πάντα στη στέρηση».

Δεκέμβριος 2012: Η Άννα Βίσση με τη Χριστίνα Πολίτη, τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και τον Χρύσανθο Πανά- ο τελευταίος δεν ανήκει επίσης πλέον στον στενό φιλικό κύκλο της τραγουδίστριας.

Την ίδια στιγμή που η Άννα Βίσση κάνει ένα ολικό restart στην ζωή της και την καριέρα της, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν συνεχίζουν μαζί της, αλλά εκφράζουν δημόσια την ευγνωμοσύνη τους για όσα η ίδια τους έχει προσφέρει απλόχερα. Ανάμεσά τους ο τραγουδιστής Νικόλας Ραπτάκης, που την αποχαιρέτησε με ένα βίντεο στο οποίο δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Νίκο μου, εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ αλλά …πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω

Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα κι εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα!» ήταν το σχόλιο της Άννας Βίσση κάτω από την ανάρτησή του που συγκέντρωσε πολλά like από τους φανατικούς θαυμαστές της που θεωρούν ότι τις τελευταίες ώρες η κορυφαία σταρ δέχεται μία «συντονισμένη» επίθεση προκειμένου να σπιλωθεί η εικόνα της.

Στην εκπομπή «Πρωινό» μίλησε το πρωί της Μ. Τρίτης και ο Λάκης Γαβαλάς με τον οποίο η Άννα Βίσση είχε απομακρυνθεί όταν εκείνος είχε επικρίνει τις ενδυματολογικές της επιλογές μετά τη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο- αυτό τουλάχιστον φέρεται να υποστηρίζει ο ίδιος.

Ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν να την υποστηρίξουν δημόσια ήταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την Άννα Βίσση να τον ευχαριστεί δημόσια, γεγονός που δείχνει ότι η ίδια είναι ενήμερη για όσα γράφονται και ακούγονται τα τελευταία 24ωρα.

