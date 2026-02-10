Εστιάζοντας αποκλειστικά σε celebrities των οποίων η βάση τους και η κύρια επαγγελματική τους δραστηριότητα είναι στην Ελλάδα ρωτήσαμε το Google Gemini ποιοι είναι σήμερα οι δύο «πρωταθλητές» της επιτυχίας, με βάση τα έσοδα, την επιρροή στα media και τη διάρκεια, είναι οι εξής:

Άνδρας: Κωνσταντίνος Αργυρός

Σύμφωνα με την ΑΙ μηχανή αναζήτησης της Google, o Κωνσταντίνος Αργυρός θεωρείται σήμερα ο πιο επιτυχημένος Έλληνας καλλιτέχνης της γενιάς του, έχοντας καταφέρει να ξεπεράσει τα όρια της απλής διασκέδασης και να γίνει ένα πανίσχυρο commercial brand.

Είναι ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που κατέκτησε διαμαντένιο (Diamond) άλμπουμ στην Ελλάδα (για το άλμπουμ «22»), ενώ η περιοδεία του “Diamond Tour” το 2025-2026 «σπάει κάθε ρεκόρ προσέλευσης».

Συνδυάζει την κυριαρχία στα charts και τις πίστες με μια εξαιρετικά προσεγμένη εικόνα στα social media, αποτελώντας το κεντρικό πρόσωπο για τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα (από τράπεζες μέχρι αυτοκινητοβιομηχανίες).

Γυναίκα: Ελένη Μενεγάκη

Παρά την άνοδο νέων influencers και παρουσιαστριών, η Ελένη Μενεγάκη παραμένει η αδιαμφισβήτητη «Βασίλισσα» της ελληνικής αγοράς διατηρώντας τον τίτλο της πιο επιτυχημένης γυναίκας στη λίστα των εγχώριων celebrities.

Γιατί ξεχωρίζει: Η επιτυχία της δεν μετριέται πλέον με τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά με την εμπορική της αξία. Σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι η μοναδική διασημότητα στην Ελλάδα που μπορεί να «εγγυηθεί» πωλήσεις σε οποιοδήποτε προϊόν προωθήσει, διατηρώντας το πιο ακριβό διαφημιστικό πακέτο στην TV και το Instagram.

Η μοναδική της ικανότητα να διατηρείται στην κορυφή για πάνω από 30 χρόνια, προσαρμοζόμενη πλήρως στην ψηφιακή εποχή χωρίς να χάνει την αίγλη του «παραδοσιακού» star power.

Ποιοι συμπληρώνουν την πεντάδα των πιο επιτυχημένων Ελλήνων celebrities

Αν και οι παραπάνω celebrities είναι οι κορυφαίοι σε εμπορικούς όρους, η τεχνητή νοημοσύνη αποφάσισε ότι υπάρχουν τρία ακόμα πρόσωπα που το 2026 βρίσκονται στο απόγειό τους:



Τηλεόραση: Χριστόφορος Παπακαλιάτης

Ο άνθρωπος που έβαλε την Ελλάδα στο παγκόσμιο Netflix με το Maestro, είναι ο δημιουργός που όλοι θέλουν να συνεργαστούν μαζί του.

Βίσση- Παπακαλιάτης- Πανάς- Πολίτη σε βραδινή τους έξοδο το 2012.



Μουσική: Άννα Βίσση

Η «απόλυτη» σταρ που το 2026 συνεχίζει να γεμίζει το Hotel Ermou και στάδια, διατηρώντας ένα φανατικό κοινό που δεν έχει κανένας άλλος καλλιτέχνης. Η ίδρυση της εταιρείας D&A με τη Δήμητρα Κούστα αναμένεται να αυξήσει φέτος ακόμα περισσότερο την εμπορική της αξία.



Social Media: Ιωάννα Τούνη

Η πιο επιτυχημένη επιχειρηματίας που ξεκίνησε από τα social media, έχοντας χτίσει μια αυτοκρατορία με τεράστιο τζίρο εκατομμυρίων ευρώ και την προσωπική της ζωή να τραβάει το ενδιαφέρον του νεανικού, κυρίως, κοινού, οπότε δεν προκαλεί σε κανέναν εντύπωση η πέμπτη θέση στη λίστα των πιο επιτυχημένων celebrities στην Ελλάδα -πάντα σύμφωνα με την Google.

