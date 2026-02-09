Το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της διανύει η Αλεξάνδρα Νίκα και, όπως λένε πηγές της HuffPost, τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Αργυρός δεν κρύβουν τη γλυκιά τους αγωνία για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους.

Το ζευγάρι αποφάσισε να ανακοινώσει τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από ένα άκρως τρυφερό βίντεο στο instagram της Αλεξάνδρας Νίκα, στο οποίο ο γιος τους, Βασίλης, φιλάει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της μαμάς του.

Advertisement

Advertisement

Κωνσταντίνος Αργυρός: Το σκηνικό που δεν γνώριζε κανείς

Πριν από λίγες μέρες η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχαν κάνει κάλεσμα μαζί με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο «Κέντρο Αθηνών» για την πρεμιέρα της ταινίας Melania. Εκεί, όπως μπορούμε να αποκαλύψουμε σήμερα, η εγκυμονούσα σύζυγος του 39χρονου τραγουδιστή είχε νιώσει μια έντονη αδιαθεσία με αποτέλεσμα εκείνος να ανησυχήσει πολύ- τον περασμένο Σεπτέμβριο η ίδια είχε αποκαλύψει ότι είχε μία αποβολή- και γι’ αυτόν τον λόγο είχε αποφύγει να κάνει δηλώσεις στις κάμερες με αποτέλεσμα να τον κρίνουν κάποιοι αυστηρά.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα στο «Κέντρο Αθηνών»

Η πληροφορία για την εγκυμοσύνη της Αλεξάνδρας Νίκα είχε αρχίσει να κυκλοφορεί μετά την εμφάνισή της στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι, ενώ το Σαββατοκύριακο η στενή της, πλέον, φίλη, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδωσε, άθελά της, ακόμα περισσότερη τροφή στις φήμες, με αποτέλεσμα όλοι να το θεωρήσουν σχεδόν δεδομένο.

Εξάλλου και η παρουσία της Αλεξάνδρας στο πάρτι του Λέοντα Πατίτσα το βράδυ του Σαββάτου, έγίνε θέμα συζήτησης ανάμεσα στις καλεσμένες που πρόσεξαν αμέσως ότι η εγκυμοσύνη της δεν μπορούσε πια να κρυφτεί.