Η εξαγορά του brand προϊόντων ομορφιάς της, με την επωνυμία Rhode, τον περασμένο Μάϊο, επέφερε στη Χέιλι Μπίμπερ το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό του 1 δισ δολαρίων με την 28χρονη επιχειρηματία να αποκαλύπτει τι θα κάνει το ποσό που κέρδισε.

Η Μπίμπερ, είχε δημιουργήσει το 2022 την εταιρεία της η οποία εξαγοράστηκε από την e.l.f. Beauty και όπως λέει στο περιιοδικό WSJ, θέλει να επενδύσει τα χρήματά της με σοφία για χάρη του 1 έτους γιού της Τζακ Μπλους, που έχει αποκτήσει με τον Τζάστιν Μπίμπερ

«Θέλω να διαφυλάξω αυτά τα χρήματα για το μέλλον του γιου μου. Είναι ένα ποσό χρημάτων που δεν είχα ποτέ μου, οπότε θέλω απλώς να το διαχειριστώ με σύνεση» είπε η Χέιλι Μπίμπερ, η οποία σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της εξαγοράς του brand της, θα συνεχίσει να έχει τον ρόλο της ως ιδρύτρια αλλά και να υπηρετεί ως επικεφαλής δημιουργικού σχεδιασμού και επικεφαλής καινοτομίας της Rhode.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, εξήγησε γιατί δεν δείχνει το πρόσωπο του γιου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας «μέχρι το παιδί σου να μπορεί να το κατανοήσει και να είναι εφικτό να έχεις μία συζήτηση γι’ αυτό, δεν ενδιαφέρομαι να τον εκθέσω δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο» είπε το μοντέλο.