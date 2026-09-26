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Η εκδήλωση περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, σχεδιασμένη από τη βρετανική εταιρεία Stufish Entertainment Architects, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Κιμ Γκάβιν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει pre-show από τον DJ Argy, καθώς και τη συμμετοχή της διεθνούς φήμης κιθαρίστριας Orianthi επί σκηνής.

Η διοργάνωση υλοποιείται από τη D&A Productions και τη Galaxias Live Concerts, με τη συνοδεία της μπάντας της καλλιτέχνιδας που περιλαμβάνει τον νέο κιθαρίστα Σάκη Ντόβολη.

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Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη, sold-out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε και όλα είναι πλέον έτοιμα για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά θεάματα της χρονιάς.

Μετά τις δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο το 2025, η Άννα Βίσση επιστρέφει το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο, αυτή τη φορά με ένα υπερθέαμα που αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 95.000 θεατές.

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Οι πόρτες του σταδίου ανοίγουν στις 17:00, ενώ το pre-show θα ξεκινήσει στις 20:00. Η Άννα Βίσση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή στις 21:00, για ένα πρόγραμμα διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται η εντυπωσιακή σκηνή 360°, η οποία έχει στηθεί στο κέντρο του σταδίου, ώστε το κοινό να έχει ορατότητα από όλες τις πλευρές. Τον σχεδιασμό της ανέλαβε η βρετανική Stufish Entertainment Architects, με σημαντική παρουσία σε μεγάλες παραγωγές διεθνών καλλιτεχνών, έχοντας συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τη Madonna, τους U2, την Beyoncé και τους Rolling Stones.

Τη σκηνοθεσία και τη δημιουργική διεύθυνση της συναυλίας υπογράφει ο Κιμ Γκάβιν, ο οποίος έχει στο βιογραφικό του μεγάλες παραγωγές, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου και το «Concert for Diana» έως συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η Adele, ο Έλτον Τζον και οι Coldplay.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τη D&A Productions σε συνεργασία με τη Galaxias Live Concerts, που είχε αναλάβει και τις εμφανίσεις της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Το styling της τραγουδίστριας έχει αναλάβει η Rita Melssen, η οποία έχει εργαστεί σε μεγάλες διεθνείς περιοδείες, μεταξύ άλλων και στο «The Celebration Tour» της Madonna.

Το pre-show θα αναλάβει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Argy, κατά κόσμον Αργύρης Θεοφίλης. Οι δυο τους συνεργάστηκαν το καλοκαίρι στο ντουέτο «Όλο πιο πάνω», το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi. Η μουσικός έγινε γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο και το 2009 επιλέχθηκε από τον Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες «This Is It».

Η ίδια είχε προαναγγείλει τη συμμετοχή της στη συναυλία με ανάρτησή της στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ω Θεέ μου, ναι! Θα είναι επικό. Θα βρεθώ μαζί με την εκπληκτική Άννα Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Ελλάδα. Ανυπομονώ».

Στη σύνθεση της μπάντας βρίσκεται πλέον και ο νέος κιθαρίστας Σάκης Ντόβολης, ο οποίος πήρε τη θέση του Κάρλος Πέρεζ, έπειτα από 11 χρόνια συνεργασίας του τελευταίου με την Άννα Βίσση.

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Με τη σκηνή να βρίσκεται στο κέντρο του ΟΑΚΑ, περισσότερους από 95.000 θεατές να έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους και μια σειρά από ξεχωριστές συμμετοχές και εκπλήξεις, όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση.