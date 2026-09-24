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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026. Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε πυρετώδεις προετοιμασίες, καθώς όλα είναι σχεδόν έτοιμα για το μεγάλο σόου.

Η Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ την Τετάρτη, παρά τον βροχερό καιρό, προκειμένου να κάνει πρόβες και τεστ ήχου. Φορώντας ένα μαύρο ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ερμήνευσε ορισμένα από τα τραγούδια της, ενώ πλάνα από την προετοιμασία της μεταδόθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (24/9) από την εκπομπή «Ρεπορτάζ τώρα».

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Η μεγάλη συναυλία έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς 64.000 εισιτήρια είχαν προπωληθεί μέσα στις πρώτες ώρες της προπώλησης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, περίπου 400 άτομα συμμετέχουν στην παραγωγή, ενώ το κόστος του φαντασμαγορικού σόου ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Στη συναυλία θα συμμετάσχει σε γκεστ ρόλο ο DJ Argy, ενώ στη σκηνή θα βρεθεί και η κιθαρίστρια Οριάνθη Παναγάρη, η οποία στο παρελθόν είχε συνεργαστεί και με τον Μάικλ Τζάκσον.

Η αντίστροφη μέτρηση, πλέον, έχει ξεκινήσει και το Σάββατο η Άννα Βίσση αναμένεται να συναντήσει τους θαυμαστές της στο ΟΑΚΑ για ένα από τα μεγαλύτερα live της καριέρας της.