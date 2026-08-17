Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα αυθόρμητο και χιουμοριστικό στιγμιότυπο μοιράστηκε η Σοφία Καρβέλα με τους διαδικτυακούς της φίλους, έχοντας στο επίκεντρο τη μητέρα της, Άννα Βίσση.

Η σχεδιάστρια βρισκόταν στο δωμάτιό της και είχε ανοίξει την κάμερα του κινητού της προκειμένου να δείξει στους followers της τα ρούχα που είχε επιλέξει για τη βόλτα της. Την ώρα όμως που βρισκόταν μπροστά στην κάμερα, ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα.

Advertisement

Advertisement

Η Σοφία Καρβέλα αρχικά φώναξε πως ήταν απασχολημένη, όμως τελικά άνοιξε την πόρτα και αντίκρισε τη μητέρα της. Η Άννα Βίσση μπήκε στο δωμάτιο φορώντας μαύρη φόρμα, έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα και κρατώντας ένα ρόφημα στο χέρι.

Η απρόσμενη «εισβολή» της τραγουδίστριας είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει αμέσως το επίκεντρο του βίντεο, με τη Σοφία Καρβέλα να σχολιάζει με χιούμορ πως η μητέρα της τελικά «της έκλεψε την παράσταση».

Το στιγμιότυπο αποτυπώνει με τον πιο αυθόρμητο τρόπο τη χιουμοριστική σχέση των δύο γυναικών, με την Άννα Βίσση να κάνει μια απλή εμφάνιση στην κάμερα και να καταφέρνει τελικά να γίνει εκείνη το πρόσωπο του βίντεο.

«Ω Θεέ μου, είναι η μητέρα μου, είναι πιο διάσημη από μένα, πρέπει να κλείσω», αναφώνησε τότε η κόρη της και σταμάτησε το βίντεο, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε: «Η αγαπητή μου μαμά κλέβει την παράσταση ως συνήθως».



Δείτε το βίντεο