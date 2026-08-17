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Η Άννα Βίσση βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, που είναι προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου 2026, και πριν από τις επόμενες επαγγελματικές της υποχρεώσεις φροντίζει να ξεκουραστεί.

Σε βίντεο που ανέβασε στα social media, η τραγουδίστρια εμφανίζεται χαλαρή σε μια ακρογιαλιά, ακούγοντας απόσπασμα από το νέο της τραγούδι «Όχι Γιατί;». Λίγο αργότερα, στο πλάνο εμφανίζεται ο Ηλίας Ψινάκης, με τους δύο φίλους να έχουν έναν χιουμοριστικό διάλογο μπροστά στην κάμερα.

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Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης διατηρούν μια φιλία πολλών ετών και συχνά περνούν χρόνο μαζί. Η τραγουδίστρια προετοιμάζεται παράλληλα για τη νέα σεζόν, έχοντας στα σχέδιά της νέες εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο και καινούργια τραγούδια. Ο Νίκος Καρβέλας συνεχίζει να υπογράφει μουσικές δημιουργίες που συνοδεύουν την πορεία της.

Στο βίντεο, η Άννα Βίσση κάθεται δίπλα στη θάλασσα και ακούει το νέο της τραγούδι, όταν ο Ηλίας Ψινάκης κάνει ξαφνικά την εμφάνισή του και της φωνάζει: «Έλα, Άννα Χιτάρα». Εκείνη τον ρωτά πότε πρόλαβε να ακούσει το τραγούδι, με τον ίδιο να της εξηγεί πως το είχε ακούσει ενώ βρισκόταν σε παραλία για γυμνισμό.

Η τραγουδίστρια, με το γνώριμο χιούμορ της, τον ρωτά αν κρύβεται για να ακούσει το καινούριο της τραγούδι. Ο Ηλίας Ψινάκης απαντά: «Όχι, κρυβόμουν μην δουν τη γεροντόπετσα, αλλά είναι χιτάρα».

Όταν η Άννα Βίσση εκφράζει τον προβληματισμό της για το αν πρέπει τελικά να κυκλοφορήσει το τραγούδι, εκείνος της απαντά: «Χαζό, είσαι παιδάκι μου… Η εποχή τα σηκώνει όλα», προκαλώντας το γέλιο της.

Οι δύο φίλοι συναντήθηκαν στους Αρκιούς, όπου είχαν την ευκαιρία να περάσουν χρόνο μαζί και να ξεκουραστούν. Κατά την παραμονή της στο νησί, η Άννα Βίσση συνάντησε και τον Λευτέρη Πανταζή σε κατάστημα της περιοχής, με τους δύο καλλιτέχνες να τραγουδούν μαζί και να διασκεδάζουν τον κόσμο.