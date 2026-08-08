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Η Άννα Βίσση ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο να απολαμβάνει την μπάντα «Αγία Φανφάρα», που έπαιζε Τσιτσάνη σε δρόμο στο Φισκάρδο.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο η μπάντα στο Φισκάρδο παίζει το «Αργοσβήνεις μόνη» του Βασίλη Τσιτσάνη, κάνοντας την Άννα Βίσση να σταματήσει για να τους ακούσει.

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Η τραγουδίστρια είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια διαφορετική μουσική στιγμή. Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η Άννα Βίσση εμφανίζεται να παρακολουθεί όρθια την μπάντα «Αγία Φανφάρα».

Η Άννα Βίσση πλησίασε τους μουσικούς, στάθηκε για λίγο απέναντί τους και παρακολουθώντας το παίξιμό τους χαμογελώντας, έδειξε να απολαμβάνει τη μουσική.

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με ενέργεια της μπάντας που πήρε την κάρτα τους και τους έκανε πρόταση για πιθανή μελλοντική συνεργασία: «Κάτι θα κάνουμε στην Αθήνα, το αισθάνομαι» τους είπε.

Με πληροφορίες από: inkefalonia.gr