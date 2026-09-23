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Στην τελική φάση των προετοιμασιών για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ βρίσκεται η Άννα Βίσση, καθώς οι τελευταίες πρόβες έχουν ήδη ξεκινήσει. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη συνάντηση με το κοινό της, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, και έδωσε μια πρώτη εικόνα από όσα συμβαίνουν στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου.

Η Άννα Βίσση δημοσίευσε το πρώτο στιγμιότυπο από το ΟΑΚΑ, θέλοντας να μεταφέρει στους θαυμαστές της το κλίμα των τελευταίων ημερών πριν από τη συναυλία. Στη φωτογραφία εμφανίζεται με μαύρο φούτερ, άνετο παντελόνι και καπέλο στο ίδιο χρώμα, έχοντας γυρισμένη την πλάτη προς τον φακό, την ώρα που δύει ο ήλιος.

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Για τη μεγάλη συναυλία αναμένεται να συγκεντρωθούν περίπου 100.000 θεατές, καθώς η προπώληση των εισιτηρίων σημείωσε ιστορικό sold out σε λιγότερο από 24 ώρες.

Η τραγουδίστρια αναμένεται να ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ στις 21:00, ενώ το καθαρό μουσικό μέρος της εμφάνισής της υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον 3 έως 3,5 ώρες.

Σε συνδυασμό με το pre-show, το οποίο θα ξεκινήσει στις 20:00, το συνολικό πρόγραμμα της βραδιάς αναμένεται να ξεπεράσει τις τέσσερις ώρες.

Ανάμεσα στις λεπτομέρειες της διοργάνωσης που έχουν ήδη τραβήξει την προσοχή των θαυμαστών ξεχώρισαν και τα φωτεινά βραχιολάκια με την επιγραφή «ΑΝΝΑ ΟΑΚΑ».

Με τις τελευταίες πρόβες και τις εργασίες προετοιμασίας να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έχει πλέον ξεκινήσει.