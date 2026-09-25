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Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, με τη διοργάνωση να έχει ήδη ανακοινώσει ότι το live είναι sold out.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην Αττική, καθώς η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού.

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Τι προβλέπει η ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, από το βράδυ της Παρασκευής αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββάτου τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σε περιοχές του Ιονίου και της Πελοποννήσου.

Στην Αττική προβλέπονται μπόρες έως τις μεσημεριανές ώρες, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα για το κατά πόσο ο καιρός θα μπορούσε να επηρεάσει τη διεξαγωγή της συναυλίας.

Κανονικά η συναυλία, παρά την πιθανότητα βροχής

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το «Studio 4», η παραγωγή εμφανίζεται βέβαιη ότι οι καιρικές συνθήκες δεν πρόκειται να επηρεάσουν το live και οι πιθανότητες ακύρωσης λόγω βροχής θεωρούνται ιδιαίτερα μικρές.

Μάλιστα, οι τελευταίες πρόβες της Άννας Βίσση πραγματοποιήθηκαν υπό βροχή, λειτουργώντας παράλληλα ως δοκιμή για τον εξοπλισμό της συναυλίας.

Τόσο η σκηνή όσο και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Για το κοινό, η σύσταση είναι όσοι ανησυχούν για την πιθανότητα βροχής να έχουν μαζί τους αδιάβροχο, καθώς η χρήση ομπρέλας δεν επιτρέπεται στον συναυλιακό χώρο.

Έτσι, παρά την πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ, η sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ παραμένει κανονικά προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου, με την παραγωγή να έχει προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο βροχής.