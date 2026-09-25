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Η αστάθεια θα επεκταθεί το Σάββατο σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με έντονα φαινόμενα στην Πελοπόννησο.

Την Κυριακή τα φαινόμενα μετατοπίζονται προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια και τις Σποράδες, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Ο καιρός θα παρουσιάσει ουσιαστική βελτίωση από τη Δευτέρα στις περισσότερες περιοχές, αν και η ατμοσφαιρική αστάθεια ενδέχεται να επιστρέψει τοπικά την ερχόμενη Τετάρτη.

Οι αρχές συστήνουν προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς η κίνηση του καιρικού συστήματος από τα δυτικά προς τα ανατολικά μεταβάλλει τις περιοχές υψηλού κινδύνου.

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Η Παρασκευή τελειώνει με απότομη αλλαγή του καιρού, καθώς από τις βραδινές ώρες ένα οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας αρχίζει να επηρεάζει τη χώρα από τα βορειοδυτικά. Η ΕΜΥ έχει προειδοποιήσει για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο: η κακοκαιρία μπαίνει από τα βορειοδυτικά

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Από το βράδυ της Παρασκευής τα πρώτα ισχυρά φαινόμενα εκδηλώνονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα έχουν ένταση. Μέσα στη νύχτα η αστάθεια θα κινηθεί νοτιότερα και ανατολικότερα, επηρεάζοντας σταδιακά και την Πελοπόννησο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όπου οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές, καθώς είναι πιθανές έντονες βροχοπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα, κεραυνοί και χαλάζι.

Σάββατο: βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το φθινοπωρινό σκηνικό γενικεύεται. Στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ηπειρωτική χώρα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Πελοπόννησο, όπου κατά τόπους τα φαινόμενα μπορεί να είναι έντονα. Στο βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ενώ στο Ιόνιο και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα επικρατούν κυρίως βόρειοι άνεμοι.

Αθήνα: συννεφιά, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Στην Αττική το Σάββατο αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές, με μεγαλύτερη πιθανότητα από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 18 έως 23 βαθμούς, με βορειοανατολικούς ανέμους. Η Αττική δεν φαίνεται να βρίσκεται στον πυρήνα των ισχυρότερων φαινομένων, όμως η εικόνα θα είναι σαφώς πιο φθινοπωρινή.

Θεσσαλονίκη: νεφώσεις και διαστήματα βροχής

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Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και κατά διαστήματα βροχές, με τη θερμοκρασία σε φθινοπωρινά επίπεδα. Οι άνεμοι μέσα στην πόλη γενικά δεν αναμένεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο η αστάθεια θα είναι αισθητή.

Κυριακή: τα φαινόμενα μετατοπίζονται ανατολικότερα

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το ενδιαφέρον μεταφέρεται περισσότερο προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια και τις Σποράδες, όπου αναμένονται βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Φαινόμενα μπορεί να εμφανιστούν και σε τμήματα της Αττικής, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

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Δευτέρα και επόμενες ημέρες: βελτίωση, αλλά όχι οριστικό τέλος της αστάθειας

Από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ο καιρός παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές. Στην Αθήνα επιστρέφει η ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα φθάσει περίπου τους 24 βαθμούς. Την Τρίτη διατηρείται γενικά καλύτερος καιρός, ενώ προς την Τετάρτη υπάρχουν ενδείξεις για νέες τοπικές μπόρες. Οι νύχτες θα παραμένουν αισθητά πιο δροσερές.

Προσοχή στις μετακινήσεις και στις θάλασσες

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Το πιο κρίσιμο διάστημα είναι από το βράδυ της Παρασκευής έως και την Κυριακή, με τις περιοχές υψηλότερου κινδύνου να μεταβάλλονται καθώς το σύστημα κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Όσοι ταξιδεύουν οδικώς στη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο χρειάζονται αυξημένη προσοχή λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, ενώ για τις θαλάσσιες μετακινήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ενισχυμένοι άνεμοι και οι ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.