Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κινητοποίησε ειδικά συνεργεία και την Πολεοδομία για τον έλεγχο της στατικότητας των κτιρίων στην περιοχή της Πλάκας μετά την πρόσφατη έκρηξη.

Στην Κυψέλη, όπου έχουν εντοπιστεί ρωγμές και προβλήματα φέρουσας ικανότητας σε 15 από τα 35 ελεγχθέντα κτίρια, ο δήμαρχος ζήτησε την αναστολή λειτουργίας του μετροπόντικα μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων ασφαλείας.

Παράλληλα, ο κ.

Δούκας ανακοίνωσε την πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης για τους κατοίκους της Κυψέλης τη Δευτέρα στο Πνευματικό Κέντρο.

Τέλος, ο δήμαρχος προωθεί κοινή πρόταση με άλλους δήμους για την εξασφάλιση φθηνότερου ηλεκτρικού ρεύματος στα σχολεία ενόψει του χειμώνα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Πλάκα μετά την έκρηξη, αλλά και στα προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης μετά τις εργασίες για τη διάνοιξη της νέας γραμμής του Μετρό, αναφέρθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στον «Αθήνα 984».

Η κατάσταση στην Πλάκα

Για την Πλάκα, ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των κατοίκων.

Advertisement

Advertisement

Όπως ανέφερε, ειδικά συνεργεία του Δήμου συνδράμουν στις έρευνες, ενώ η Δημοτική Αστυνομία έχει αναλάβει την περιφρούρηση της περιοχής. Παράλληλα, η Πολεοδομία πραγματοποιεί ελέγχους για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων.

Έλεγχοι σε περισσότερα από 35 κτίρια στην Κυψέλη

Σε ό,τι αφορά την Κυψέλη, ο δήμαρχος τόνισε ότι βασική προτεραιότητα είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, έχουν ήδη ελεγχθεί περισσότερα από 35 κτίρια, ενώ σε 15 από αυτά έχουν εντοπιστεί ρωγμές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, έχουν καταγραφεί σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη φέρουσα ικανότητα των κτιρίων.

Ο κ. Δούκας σημείωσε ότι τα νέα δεδομένα που έχουν αποσταλεί στον Δήμο έχουν ήδη διαβιβαστεί στους εμπειρογνώμονες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα στις 13:00, στο Πνευματικό Κέντρο «Αντώνης Τρίτσης», θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των κατοίκων για τα ευρήματα των ελέγχων και την κατάσταση των κτιρίων.

«Δεν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση του μετροπόντικα»

Αναφερόμενος στην πορεία των εργασιών για τη νέα γραμμή του Μετρό, ο δήμαρχος Αθηναίων έθεσε ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ελέγχων.

Advertisement

«Δεν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση του μετροπόντικα χωρίς να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χάρης Δούκας ζήτησε πλήρη ενημέρωση, διαφάνεια και λογοδοσία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς και άμεσες και δίκαιες αποκαταστάσεις για όσους έχουν υποστεί ζημιές.

Έκκληση για φθηνότερο ρεύμα στα σχολεία

Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε, τέλος, και στην ενεργειακή κρίση, παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες του Δήμου για την ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου.

Advertisement

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κόστος της ενέργειας για τα σχολεία, ζητώντας ειδική ρύθμιση για την παροχή φθηνότερου ρεύματος.

Όπως είπε, ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με άλλους δήμους, με στόχο τη διαμόρφωση κοινής πρότασης.

«Πρέπει να υπάρξει ειδική ρύθμιση. Έχω ξεκινήσει συνομιλίες και θα παρουσιάσουμε από κοινού με δήμους συγκεκριμένη πρόταση το αμέσως επόμενο διάστημα, πριν μπει ο βαθύς χειμώνας», τόνισε.

Advertisement