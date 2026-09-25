Μερική κατάρρευση κτιρίου μετά από έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας - Ομάδες διάσωσης εργάζονται στον τόπο όπου ένα παλιό κτίριο κατέρρευσε μερικώς μετά από έκρηξη, στην τουριστική περιοχή της Πλάκας στο κέντρο της Αθήνας, Ελλάδα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2026. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε παλαιό κτίριο επί της οδού Λυσικράτους, προκαλώντας την κατάρρευση της κατασκευής και την εκδήλωση φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις διεξάγουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ατόμων που ενδέχεται να βρίσκονταν εντός του κτιρίου κατά τη στιγμή του συμβάντος.

Από το ωστικό κύμα της έκρηξης τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ερευνά τα αίτια της έκρηξης, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στην περιοχή.

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Συνεχίζονται πυρετωδώς οι έρευνες στο διώροφο κτίριο που κατέρρευσε το πρωί στην Πλάκα, με τις Αρχές να εστιάζουν στον εντοπισμό των πέντε ανθρώπων που, προς το παρόν, θεωρούνται αγνοούμενοι.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στον δεύτερο όροφο, καθώς και για τρεις τουρίστες που βρίσκονταν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο.

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Παράλληλα, οι Αξιωματικοί της Πυροσβεστικής προσπαθούν να επικοινωνήσουν μέσω τηλεφώνου με το ηλικιωμένο ζευγάρι, ενώ την ιδια στιγμή και οι ιδιοκτήτες του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης αναφέρουν ότι προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με τους τουρίστες.

Όπως αναφέρει αποκλειστικό ρεπορτάζ του OPEN, τα τηλέφωνα χτυπούν, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα σημάδι εντοπισμού των πέντε ανθρώπων.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης -Έσπασαν τζάμια, πανικόβλητοι έτρεξαν οι πελάτες ξενοδοχείου

Καρέ-καρέ αποτυπώνει κάμερα ασφαλείας ξενοδοχείου που βρίσκεται κοντά στο σημείο τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, κοντά στη λεωφόρο Αμαλίας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο βίντεο – ντοκουμέντο που παρουσιάζει, ακούγεται ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης, ενώ από το ωστικό κύμα σπάνε τζάμια σε παρακείμενο κτίριο. Δευτερόλεπτα αργότερα, πελάτες του ξενοδοχείου εμφανίζονται να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο, εμφανώς αναστατωμένοι από το περιστατικό.

Το βίντεο καταγράφει την ένταση της έκρηξης, αλλά και τον πανικό που επικράτησε στην περιοχή μέσα σε λίγες στιγμές.

Μερική κατάρρευση κτιρίου μετά από έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας – Ομάδες διάσωσης εργάζονται στον τόπο όπου ένα παλιό κτίριο κατέρρευσε μερικώς μετά από έκρηξη, στην τουριστική περιοχή της Πλάκας στο κέντρο της Αθήνας, Ελλάδα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2026. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Πώς ξεκίνησαν όλα

Έντονη οσμή, που παρέπεμπε σε υγραέριο ή φυσικό αέριο, φέρεται να είχε γίνει αντιληπτή στην περιοχή λίγο πριν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε παλιό διώροφο κτήριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα.

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Η έκρηξη σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί και είχε ως αποτέλεσμα τη μερική κατάρρευση του κτηρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με διαρροή φυσικού αερίου.

Κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο. Οι δύο γυναίκες μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Επιπρόσθετα από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη άτομο από θραύσματα ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτήρια και σταθμευμένα οχήματα.

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Μερική κατάρρευση κτιρίου μετά από έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας – Ομάδες διάσωσης εργάζονται στον τόπο όπου ένα παλιό κτίριο κατέρρευσε μερικώς μετά από έκρηξη, στην τουριστική περιοχή της Πλάκας στο κέντρο της Αθήνας, Ελλάδα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2026. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Επι της οδού Λυσικράτους έχουν υποστεί ζημιές και παρακείμενα κτίρια. Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, ενώ εξετάζεται αν η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 24 Πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και ο δήμος Αθηναίων, προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου.

Μερική κατάρρευση κτιρίου μετά από έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας – Ομάδες διάσωσης εργάζονται στον τόπο όπου ένα παλιό κτίριο κατέρρευσε μερικώς μετά από έκρηξη, στην τουριστική περιοχή της Πλάκας στο κέντρο της Αθήνας, Ελλάδα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2026. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Τι δήλωσε η Enaon EDA, εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία τονίζει: «Σε συνέχεια του συμβάντος που σημειώθηκε σήμερα σε κτήριο στην οδό Λυσικράτους 15, στην Αθήνα, η Enaon EDA ανακοινώνει ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

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Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση.

Μερική κατάρρευση κτιρίου μετά από έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας – Ομάδες διάσωσης εργάζονται στον τόπο όπου ένα παλιό κτίριο κατέρρευσε μερικώς μετά από έκρηξη, στην τουριστική περιοχή της Πλάκας στο κέντρο της Αθήνας, Ελλάδα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2026. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση».

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Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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