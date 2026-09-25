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Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν έντονη οσμή υγραερίου ή φυσικού αερίου πριν από το συμβάν, το οποίο πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτήριο, ενώ συνολικά καταγράφηκαν τραυματισμοί και υλικές ζημιές σε οχήματα και γειτονικά ακίνητα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ανέλαβε τη διερεύνηση των αιτιών, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας.

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Έντονη οσμή, που παρέπεμπε σε υγραέριο ή φυσικό αέριο, φέρεται να είχε γίνει αντιληπτή στην περιοχή λίγο πριν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε παλιό διώροφο κτήριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί και είχε ως αποτέλεσμα τη μερική κατάρρευση του κτηρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με διαρροή φυσικού αερίου.

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«Νομίζαμε ότι είναι βόμβα σε αυτοκίνητο»

Κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν και ακολούθησαν την έκρηξη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην έντονη οσμή που υπήρχε πριν από το συμβάν.

Εργαζόμενη που βρισκόταν στην περιοχή ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι είδε καπνούς και το κτήριο να καταρρέει μπροστά της, ενώ από την έκρηξη έσπασαν όλα τα τζάμια. Όπως είπε, μέσα στο κτήριο βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία κατάφερε να σηκωθεί και να απομακρυνθεί.

Η ίδια περιέγραψε επίσης την κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία απομάκρυνε τον κόσμο από το σημείο. Όπως ανέφερε, αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι η έκρηξη προκλήθηκε από βόμβα σε αυτοκίνητο, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκαν ότι το περιστατικό οφειλόταν σε υγραέριο. Σε ερώτηση σχετικά με το αν είχε προηγηθεί έντονη οσμή, απάντησε καταφατικά.

«Ήταν δυνατός ο κρότος, δεν χτυπήσαμε, γλιτώσαμε. Μύρισε σαν υγραέριο, σαν γκάζι και υπήρχε καπνός. Είδα έναν παππού κάτω στην είσοδο που είχε χτυπήσει στο κεφάλι. Υπάρχουν τρεις τραυματίες. Το δικό μας, το ένα διαμέρισμα, έχει διαλυθεί», σημείωσε άλλη μια γυναίκα που εργάζεται στην περιοχή και βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της έκρηξης.

Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτήριο

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτήριο. Οι δύο γυναίκες μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Εκτός από τους συγκεκριμένους τραυματισμούς, ακόμη ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα. Παράλληλα, από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε γειτονικά κτήρια και σε σταθμευμένα οχήματα. Η έκρηξη προκάλεσε επίσης μικρής έκτασης εστία πυρκαγιάς, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 24 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς και δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση με μηχάνημα έργου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει διακοπεί και η κυκλοφορία στο σημείο.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi

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