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Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σήμερα (9/9) όταν υδροηλεκτρικός σταθμός στη νότια Ελβετία συνταράχθηκε από έκρηξη, όπως μετέδωσε το τοπικό δίκτυο RSI, επικαλούμενο την αστυνομία.

Εξαιτίας της έκρηξης κατάρρευσε τμήμα κτιρίου ενώ οι προσπάθειες διάσωσης είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με το δίκτυο αυτό.

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Δεν ήταν άμεσα σαφής η αιτία της έκρηξης.

Η έκρηξη σημειώθηκε, περίπου στις 10:00 το πρωί, σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην περιοχή Ρίτομ, στην Πιότα του Κουίντο, στην κοιλάδα της Λεβεντίνα.

Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στο κτίριο, τμήμα του οποίου φέρεται να κατέρρευσε. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο τραυματίες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα άτομα εγκλωβισμένα στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.

Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση του περιστατικού, ενώ οι έρευνες στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Οι περιπολίες βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι ακόμα νωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες», μας δήλωσαν οι ερευνητές. Όσον αφορά την αιτία, υπάρχει υποψία ότι η έκρηξη οφείλεται σε ηλεκτρικό πρόβλημα σε μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια δοκιμών.

Το Rescue Media αναφέρει ότι μεγάλος αριθμός υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσε στον τόπο του συμβάντος: πυροσβέστες, διασώστες της Tre Valli Soccorso και ένα ελικόπτερο της REGA, εκτός από την αστυνομία, η οποία απέκλεισε την περιοχή.

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Nach Explosion in Tessiner Wasserkraftwerk: Polizei bestätigt zwei Schwerverletzte. https://t.co/iT4OUKJhs4 — 20 Minuten (@20min) September 9, 2026

Η έκρηξη σημειώθηκε εντός των εγκαταστάσεων και δεν είναι σαφές αν επηρεάστηκε το υπάρχον ιστορικό κτίριο του 1917 ή το νέο κτίριο που βρίσκεται υπό κατασκευή. Το νέο κτίριο, κόστους 350 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία έως το 2027.

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