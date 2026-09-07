Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επτά αεροδρόμια στην Ινδονησία, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς αερολιμένα της Τζακάρτα, ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας στο όρος Άνακ Κρακατάου.

Η εκρηκτική δραστηριότητα του ηφαιστείου προκάλεσε την ακύρωση ή καθυστέρηση χιλιάδων πτήσεων, επηρεάζοντας συνολικά 270.000 επιβάτες σε ολόκληρο το αρχιπέλαγος.

Οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο εκτίναξης πυρακτωμένων βράχων και ηφαιστειακής τέφρας, ενώ η διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων συστήνει στους επιβάτες να ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση των πτήσεών τους.

Η ινδονησιακή υπηρεσία ηφαιστειολογίας διατηρεί υψηλή επιφυλακή για το ενδεχόμενο νέων εκρήξεων και ροών λάβας, καθώς η περιοχή παρουσιάζει έντονη γεωλογική δραστηριότητα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, ανακοίνωσε, όπως έκαναν ακόμη έξι αερολιμενικές εγκαταστάσεις του αρχιπελάγους, πως παρατείνεται η αναστολή της λειτουργίας τους ως τουλάχιστον τις 18:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 14:00 ώρα Ελλάδας) εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης, η οποία εμποδίζει δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες να φτάσουν στους προορισμούς τους, καθώς 2.300 πτήσεις ακυρώθηκαν ή θα καθυστερήσουν.

Εξαιτίας «της αύξησης της εκρηκτικής δραστηριότητας στο όρος Άνακ Κρακατάου, οι πτήσεις σε πολλά αεροδρόμια έχουν ανασταλεί· απευθύνουμε σύσταση στους επιβάτες να ενημερώνονται τακτικά για το καθεστώς της πτήσης τους», επικοινωνώντας με τις αεροπορικές εταιρείες, ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης η Angkasa Pura, η διαχειρίστρια του αεροδρομίου.

Advertisement

Advertisement

Το ηφαίστειο Άνακ Κρακατάου (που σημαίνει «το παιδί του Κρακατάου») εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το Σάββατο, όταν άρχισαν εκροές λάβας και άλλων πυροκλαστικών ροών και ακούστηκαν εκρήξεις σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν χθες, σύμφωνα με την ινδονησιακή υπηρεσία ηφαιστειολογίας.

🌋**Mount Anak Krakatau in Indonesia has erupted, leading to the cancellation of over 300 flights in 6 airports and the closure of schools,** according to Reuters.



The volcano reactivated on September 4th. Ash has already reached a height of 6,000 meters on the side of Java and… pic.twitter.com/YPMQ2iThCA September 6, 2026

Πλάνο από drone δείχνει το ηφαίστειο Άνακ Κρακατάου να εκτοξεύει καυτή τέφρα κατά τη διάρκεια έκρηξης, στη Νότια Λαμπούνγκ, στην επαρχία Λαμπούνγκ της Ινδονησίας, 5 Σεπτεμβρίου 2026 – Πηγή: Reuters

Δορυφορική εικόνα δείχνει την ηφαιστειακή έκρηξη στο όρος Άνακ Κρακατάου, στην Ινδονησία, 5 Σεπτεμβρίου 2026 – Πηγή: Reuters

Η πιθανότητα νέας έκρηξης παρέμενε υψηλή και σήμερα, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Η απειλή που συνδέεται με ενδεχόμενη έκρηξη προέρχεται από την εκτίναξη πυρακτωμένων βράχων» που θα συνοδεύονται από μεγάλες ποσότητες ηφαιστειακής τέφρας, ενώ «άλλος δυνητικός κίνδυνος είναι οι ροές λάβας» αν η εκρηκτική δραστηριότητα ξαναρχίσει και συνεχιστεί, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Ανάμεσα στα αεροδρόμια που θα παραμείνουν κλειστά είναι δυο στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, ανάμεσά τους ένα που χρησιμοποιείται κι από την πολεμική αεροπορία.

Οι ακυρώσεις, οι καθυστερήσεις και οι εκτροπές των πτήσεων πλήττουν συνολικά 270.000 επιβάτες, σύμφωνα με το ινδονησιακό υπουργείο Μεταφορών.

Advertisement

🌋 ANAK KRAKATAU ERUPTS



Stunning images from Indonesia capture Anak Krakatau’s eruption, sending a massive ash plume soaring 50,000 feet into the sky and disrupting air travel, including the shutdown of Jakarta Airport. ✈️ pic.twitter.com/Q2MAdQoqka — WeatherNation (@WeatherNation) September 6, 2026

Διεθνές Αεροδρόμιο I Gusti Ngurah Rai, καθώς ορισμένες πτήσεις προς την Τζακάρτα ακυρώθηκαν λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Άνακ Κρακατάου, στην Κούτα – Πηγή; Reuters

Κάπου χίλιες πτήσεις επρόκειτο να αναχωρήσουν ή να αφιχθούν στο κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Στο στενό που χωρίζει τα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα, το ηφαίστειο Άνακ Κρακατάου παρουσιάζει σποραδική δραστηριότητα αφότου αναδύθηκε τον περασμένο αιώνα, σε καλντέρα που σχηματίστηκε έπειτα από την έκρηξη του 1883 — όταν ονομαζόταν Κρακατάου.

Advertisement

Εκείνη η καταστροφή ήταν από τις χειρότερες στην ιστορία: εκτιμάται πως είχαν χάσει τη ζωή τους κάπου 35.000 άνθρωποι.

🇮🇩🌋 NUEVA ALERTA ⚠️



Nuevas imágenes muestran una impresionante erupción del Monte Anak Krakatau, en Indonesia, registrada alrededor de las 2:20 de la madrugada, hora local. 🌋🔥



De acuerdo con información del VAAC Darwin, la actividad volcánica generó una columna de ceniza que… pic.twitter.com/2FTJHjrBNA — Ventana Pública (@VentanaPub) September 5, 2026

Μουσουλμάνοι προσκυνητές που ταξιδεύουν για Ούμρα περιμένουν στον τερματικό σταθμό, καθώς το Διεθνές Αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Άνακ Κρακατάου, στην Τάνγκερανγκ – Πηγή: Reuters

Τσουνάμι το 2018, εξαιτίας της κατάρρευσης κάποιων τμημάτων του Άνακ Κρακατάου, στοίχισε τη ζωή σε 429 ανθρώπους και ανάγκασε χιλιάδες κατοίκους να εκτοπιστούν.

Advertisement

Η Ινδονησία, πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου η ηφαιστειακή και η σεισμική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη διότι στο υπέδαφος προσκρούουν τεκτονικές πλάκες.