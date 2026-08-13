Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στις ιταλικές Αρχές, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρομαχικών, νοτιοανατολικά της Ρώμης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας KNDS Ammo Italy, η οποία ήταν παλαιότερα γνωστή ως Simmel Difesa.

Advertisement
Advertisement

Η συγκεκριμένη εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής πυρομαχικών και αμυντικού εξοπλισμού. Οι αρμόδιες ιταλικές Αρχές έχουν κινητοποιηθεί για τη διαχείριση του περιστατικού και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Με πληροφορίες από ANSA