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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στις ιταλικές Αρχές, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρομαχικών, νοτιοανατολικά της Ρώμης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας KNDS Ammo Italy, η οποία ήταν παλαιότερα γνωστή ως Simmel Difesa.

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❗️Potente esplosione pochi minuti fa nell’area dello stabilimento Avio di Colleferro (RM).



Il boato avvertito anche nei comuni limitrofi. Attivato piano maxi-emergenze. Video di Giovanna Ambrosino. pic.twitter.com/i5h8BX6GB4 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 13, 2026

Η συγκεκριμένη εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής πυρομαχικών και αμυντικού εξοπλισμού. Οι αρμόδιες ιταλικές Αρχές έχουν κινητοποιηθεί για τη διαχείριση του περιστατικού και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Με πληροφορίες από ANSA