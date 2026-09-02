Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Άουγκσμπουργκ, στη Γερμανία, προκαλώντας τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων, αλλά και σημαντικές δυσκολίες στην κυκλοφορία γύρω από την περιοχή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένα αντικείμενο, το οποίο μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο, εξερράγη σε διάδρομο μέσα στο κτίριο του σταθμού.

Advertisement

Advertisement

Από τον ισχυρό κρότο, αρκετοί άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ η έκρηξη προκάλεσε επίσης υλικές ζημιές, μεταξύ άλλων σε τζάμια του σταθμού. Οι αρχές έχουν αποκλείσει το κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού, καθώς και την αποβάθρα της γραμμής 1.

+++ Update, 06:10 Uhr +++



In einem Gebäudedurchgang kam es zur Explosion eines unbekannten Gegenstandes.



Es kommt zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und im ÖPNV. Bitte umfahrt den Bereich weiträumig.#PolizeiSWN #Polizeieinsatz #Augsburg https://t.co/68tpe2qx4F pic.twitter.com/Y7jllPHSS1 September 2, 2026

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε στη BILD ότι, παρά το περιστατικό, η σιδηροδρομική κυκλοφορία συνεχίζεται μέσω των υπόλοιπων γραμμών. Οι επιβάτες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στις άλλες αποβάθρες, χρησιμοποιώντας τις βόρειες και νότιες εισόδους του σταθμού.

Explosion am Hauptbahnhof Augsburg (D): Mehrere Menschen verletzt – Polizeigrosseinsatz läuft. https://t.co/uY2rlZ3Lzi — 20 Minuten (@20min) September 2, 2026

Παράλληλα, έχουν αποκλειστεί δρόμοι γύρω από τον κεντρικό σταθμό, ενώ προβλήματα έχουν προκληθεί και στα μέσα μαζικής μεταφοράς της περιοχής. Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση των αρχών.

Μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστα τόσο ο ακριβής αριθμός των τραυματιών όσο και τα αίτια της έκρηξης, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τι ακριβώς προκάλεσε το περιστατικό.

Με πληροφορίες από GB News