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Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Άουγκσμπουργκ, στη Γερμανία, προκαλώντας τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων, αλλά και σημαντικές δυσκολίες στην κυκλοφορία γύρω από την περιοχή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένα αντικείμενο, το οποίο μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο, εξερράγη σε διάδρομο μέσα στο κτίριο του σταθμού.

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Από τον ισχυρό κρότο, αρκετοί άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ η έκρηξη προκάλεσε επίσης υλικές ζημιές, μεταξύ άλλων σε τζάμια του σταθμού. Οι αρχές έχουν αποκλείσει το κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού, καθώς και την αποβάθρα της γραμμής 1.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε στη BILD ότι, παρά το περιστατικό, η σιδηροδρομική κυκλοφορία συνεχίζεται μέσω των υπόλοιπων γραμμών. Οι επιβάτες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στις άλλες αποβάθρες, χρησιμοποιώντας τις βόρειες και νότιες εισόδους του σταθμού.

Παράλληλα, έχουν αποκλειστεί δρόμοι γύρω από τον κεντρικό σταθμό, ενώ προβλήματα έχουν προκληθεί και στα μέσα μαζικής μεταφοράς της περιοχής. Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση των αρχών.

Μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστα τόσο ο ακριβής αριθμός των τραυματιών όσο και τα αίτια της έκρηξης, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τι ακριβώς προκάλεσε το περιστατικό.

Με πληροφορίες από GB News