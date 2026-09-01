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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Γερμανία, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπρηστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στο Βρανδεμβούργο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέε-Νάισε και διαβεβαίωσε ότι έως τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.

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Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο dpa, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής του Γιένσβαλντε.

Πηγή: ΑΠΕ