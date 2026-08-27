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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από επίθεση σε σχολείο στην πόλη Γκόζεν-Νόι Τσιτάου, κοντά στο Βερολίνο, ενώ ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας Märkische Allgemeine την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα στην ηλεκτρονική της έκδοση, ένα από τα θύματα είναι μια 18χρονη μαθήτρια του σχολείου. Ως ύποπτος για την επίθεση φέρεται να είναι ο 19χρονος πρώην σύντροφός της.

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🔴 BREAKING: Two people were killed at school in the town of Gosen-Neu Zittau near Berlin and a suspect has been detained, local newspaper Maerkische Allgemeine reports. pic.twitter.com/taCsqerTF5 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 27, 2026

Το δεύτερο θύμα είναι ένας 30χρονος άνδρας, ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να σταματήσει την επίθεση. Την ίδια ώρα, η Berliner Zeitung μετέδωσε ότι από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο ακόμη άνθρωποι.

Η τοπική αστυνομία γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι ένας ύποπτος έχει συλληφθεί και ότι οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει και ασφαλίζουν τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες.

Zwei Tote: Schülerin und ein Mann, der eingreifen wollte. Die BRD ist so kaputt.https://t.co/HYLgSSkGRC pic.twitter.com/2SvGDvEreW — Miró (@unblogd) August 27, 2026

Οι αστυνομικές Αρχές δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για τηλεφωνικές δηλώσεις, ενώ μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης δεν είχαν απαντήσει ούτε σε αίτημα για σχολιασμό που τους είχε αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Με πληροφορίες από Reuters