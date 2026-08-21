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Οι γερμανικές αρχές ασφαλείας εντόπισαν πέρυσι πιστόλια κρυμμένα σε δάσος κοντά στο Βερολίνο, τα οποία πιστεύεται ότι προορίζονταν για τη διάπραξη δολοφονιών κατ’ εντολή των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, όπως αναφέρει η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.

Η ρωσική πρεσβεία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

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Το δημοσίευμα της εφημερίδας, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα Παρασκευή σε συνεργασία με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς NDR και WDR, επικαλέστηκε μη κατονομαζόμενες πηγές σύμφωνα με τις οποίες ένας ύποπτος συνελήφθη στη Ρουμανία και ενδέχεται να ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία της κρυψώνας των όπλων.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία διερευνά την υπόθεση ως προς την υποψία σχεδιασμού σοβαρής πράξης βίας που απειλεί το κράτος, ανέφερε το δημοσίευμα.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι η γερμανική υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών —η οποία προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο ρωσικών ενεργειών δολιοφθοράς ή απόπειρες δολοφονίας— είναι πεπεισμένη ότι τα άτομα που οργάνωσαν την κρυψώνα ενεργούσαν κατ’ εντολή ρωσικών υπηρεσιών.

Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονταν στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας, εξόριστα στελέχη της αντιπολίτευσης και υποστηρικτές της Ουκρανίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και η γερμανική υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών αρνήθηκαν να σχολιάσουν.